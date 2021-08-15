Чи справді полин лікує коронавірус

Пітер Мваї

BBC Reality Check

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Полин однорічний вже давно є джерелом головного інгредієнту для лікування малярії

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) готується випробувати ліки від малярії на ковідних хворих. Компонентом цих ліків є артемізія або полин.

Їх активно використовують на Мадагаскарі.

Ця африканська острівна держава привернула велику увагу минулого року, коли почала просувати напій з екстрактом полину як ліки від коронавірусу.

Точний склад напою невідомий, хоча уряд каже, що артемізія становить понад 60%.

Поки що доказів того, що ця рослина може справді боротися з Covid-19, немає.

Що каже ВООЗ про полин?

Артесунат - один із трьох нових препаратів, які випробують на госпіталізованих пацієнтах з коронавірусом.

Це препарат на основі артемізиніну, речовини, що міститься в полині. Його протягом десятиліть використовували для лікування малярії.

У дослідженні візьмуть участь фахівці з лікарень по всьому світу, які розробляють методи лікування важкохворих на COVID-19.

На попередній фазі цього дослідження випробовували чотири інші препарати. Вони, як виявилося, практично ніяк не вплинули на стан госпіталізованих пацієнтів.

ВООЗ каже, що наразі немає доказів того, що продукти, отримані з полину, ефективні для лікування Covid-19.

Що це за рослина?

Artemisia annua або полин однорічний родом з Азії, але росте в багатьох інших частинах світу із сонячними і теплими умовами.

Його використовують у традиційній китайській медицині понад 2 000 років для лікування низки захворювань, в тому числі малярії, а також для полегшення болю та лихоманки.

У китайській медицині він відомий як "цінхао".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Полин вирощують на Мадагаскарі

Його використовують як альтернативну терапію і навіть додають в деякі алкогольні напої.

Президент Мадагаскару Радзуеліна минулого року заявив, що випробування, під час яких тестували напій Covid-Organics на основі полину, показали ефективність проти цієї хвороби.

Мадагаскар також почав виробництво капсул і розчину для ін'єкцій, та випробовує їх.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент Радзуеліна рекламував напій на основі полину як ліки від коронавірусу

Екстракт з полину однорічного випробовували також німецькі та данські вчені. За їхніми словами, в лабораторних умовах він показав певну ефективність проти коронавірусу.

Дослідження, яке не ще було перевірене незалежними науковцями, виявило, що ці екстракти мають противірусну активність під час використання з чистим етанолом або дистильованою водою.

Ці дослідники співпрацюють з університетом Кентуккі й проводили клінічні випробування на людях у Мексиці.

Китай проводить власні випробування на основі традиційних ліків, до складу яких входить полин однорічний.

Як його використовують проти малярії?

Активний інгредієнт, що міститься у висушеному листі полину, називається артемізиніном, і він справді працює проти малярії.

Першими властивості рослини відкрили китайські науковці, коли шукали ліки від малярії в 1970-х роках.

Комбінована терапія на основі артемізиніну (ACT) рекомендована ВООЗ проти малярії, особливо тих її типів, які зараз стійкі до хлорохіну - одного з основних препаратів проти цієї хвороби.

ACT зменшує кількість паразитів малярії в організмі.

Збільшення доступу до ACT у країнах, що страждають на малярію, вважається ключовим чинником, який допоміг зменшити кількість захворювання за останні 15 років.

Чи є ризик резистентності?

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Оскільки екстракти полину почали дедалі ширше використовувати як засіб проти малярії, наприклад, у вигляді чаю, фахівці побоюються, що через нерегульоване його вживання збудники малярії розвинуть стійкість.

У деяких країнах південно-східної Азії така резистентність вже зафіксована.

"Ми знаємо, що з часом збудник [малярії] почне чинити опір, але цей час слід відтягти якомога далі", - каже Жан-Батист Нікієма з ВООЗ.

Зараз ВООЗ не рекомендує використовувати нефармацевтичні форми артемізиніну, бо боїться, що це призведе до стійкості збудника малярії.