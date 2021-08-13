Замість вакцини від Covid кололи фізрозчин. Повторно вакцинують 8 тисяч німців

1 година тому

Автор фото, AFP

Влада на півночі Німеччини попросила понад 8 тисяч людей пройти повторну вакцинацію проти Covid-19. Підозрюють, що багатьом щепленим медсестра замість вакцини вводила фізіологічний розчин.

Поліція розслідує дії медсестри в центрі вакцинації у Фрісландії, недалеко від узбережжя Північного моря.

Багатьом щепленим фізрозчином було понад 70 років - за умов пандемії ці люди належать до групи високого ризику.

За словами інспектора Петера Беера, якого цитує Süddeutsche Zeitung, 40-річна жінка в соціальних мережах висловлювала скепсис з приводу коронавірусу й критикувала урядові обмеження, спрямовані на стримування пандемії.

Як повідомляє регіональна телемовна компанія NDR, повторну вакцинацію попросили пройти 8557 людей.

У квітні медсестра зізналася, що ввела фізіологічний розчин шістьом пацієнтам - за її словами, вона впустила флакон з вакциною на підлогу і не хотіла, щоб про це дізналися.

Однак під час поліцейського розслідування стало зрозуміло, що фізрозчин замість вакцини Pfizer/BioNTech отримали набагато більше людей.

Поліція не виключає, що медсестра могла керуватися і політичними мотивами, хоча її адвокати це відкидають і оскаржують масштаби підміни.

Поліція опитує свідків, жодних звинувачень у справі поки що не пред'явили.

У Німеччині вже неодноразово проходили акції проти вакцинації, серед учасників яких були і ультраправі угруповання, що не визнають офіційні дані про епідемію.