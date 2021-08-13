У Києві напали на Жана Беленюка. Ображали через колір шкіри

49 хвилин(и) тому

Автор фото, НОК

У центрі Києва невідомі люди напали на олімпійського чемпіона Жана Беленюка і намагались спровокувати бійку, ображаючи його через колір шкіри.

Про це повідомив сам спортсмен.

"Кілька хвилин тому невідомі мені молодики підійшовши до мене в центрі Києва (Печерськ), намагалися спровокувати конфлікт! Викрикуючи образливі речі типу: "чорна мавпа щось знає про патріотизм?!" та "вали до Африки!" Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тож зі мною все нормально, але…", - написав пан Беленюк.

Поліція Києва заявила, що встановлює обставини події та причетних осіб. Там готуються дати ситуації правову оцінку.

Після інциденту атлет написав, що тепер має три питання до суспільства:

"чи українець Я для своєї держави, які критерії патріотизму існують в ній?!"

"наскільки Олімпійський чемпіон може себе безпечно почувати в своїй Батьківщині і в рідному місті?!"

"чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?!"

30-річний Жан Беленюк на минулій Олімпіаді у Токіо виборов для України єдину золоту медаль з греко-римської боротьби.

Автор фото, УНІАН

У фіналі греко-римської боротьби у вазі до 87 кг він переміг угорця Віктора Лорінца з рахунком 5:1. Це його перше олімпійське золото в кар'єрі.

"Я пройшов довгий і тяжкий шлях, почав займатись в 9 років, зараз мені 30 років, і нарешті це сталося, я взяв олімпійське золото", - заявив Жан Беленюк. При цьому він розплакався і подякував своєму тренері та мамі, які його дуже підтримували. Беленюк додав, що нещодавно отримав травму, але зумів відновитись.

Беленюк тоді сказав, що надалі сконцентрується на політичній роботі.

Спортсмен у 2019 році став членом парламенту від партії "Слуга народу". Тоді він заявив, що до списку його особисто запросив Володимир Зеленський.

Жан Беленюк є сином українки та руандійця, який загинув під час громадянської війни в Руанді 1994 року.

Чи є расизм в Україні

Згідно із дослідженням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), здійсненим у 2019 році, українці найбільш упереджені до африканців та ромів.

Проте випадків фізичного насильства в Україні щодо них фіксують набагато менше, ніж ще 5-10 років тому.

Раніше відома телеведуча Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури Олександра Ткаченка у расизмі.

У Facebook вона розповіла про розмову, яка відбулася з паном Ткаченком під час роботи Кароліни Ашіон на каналі 2+2 (належить медіахолдингу 1+1 Медіа) 6 років тому. Тоді, за словами ведучої, їй відмовили в участі у кастингу через колір шкіри.

У коментарі до допису Олександр Ткаченко заперечив, що колір шкіри має для нього якесь значення.