BBC засуджує вигнання журналістки з Росії

16 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Журналістка BBC News Сара Рейнсфорд багато років працює в Росії, висвітлюючи політичні та соціальні теми

BBC засудила рішення Росії не продовжувати візу для однієї з кореспонденток корпорації та назвала це "прямим нападом на свободу медіа".

Росія відмовилася продовжувати робочу візу журналістці BBC Сарі Рейнсфорд.

Одне з російських державних медіа повідомило, що вона має залишити Росії у кінці місяця, коли її акредитація завершиться.

Там також назвали такий крок відповіддю Росії на відмову Великої Британії видати візи російським журналістам.

Речниця російського МЗС Марія Захарова у пості в Telegram сказала, що російська влада неодноразово попереджала про свою реакцію на те, що вона назвала "візовим знущанням" з російських журналістів у Великій Британії.

У 2019 британський регулятор засобів масової інформації Ofcom оштрафував російський канал RT за порушення правил неупередженості при висвітленні отруєння в Солсбері колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля і його дочки Юлії.

Заява про висилку Московської кореспондентки BBC Сари Рейнсфорд

Висилка Сари Рейнсфорд - це прямий напад на свободу ЗМІ, який ми беззастережно засуджуємо.

Сара - виняткова і безстрашна журналістка. Вона вільно володіє російською мовою і робить незалежні і докладні репортажі про Росію та країни колишнього Радянського Союзу.

Її журналістська діяльність інформує аудиторію BBC, яка вимірюєься мільйонами людей по всьому світу.

Ми закликаємо російську владу переглянути своє рішення. Ми будемо продовжувати висвітлювати події в регіоні незалежно і неупереджено.

Тім Дейві, Генеральный директор BBC.

Востаннє Росія висилала британського журналіста у 2011 році - тоді візу не продовжили Люку Хардінгу з Guardian.

У 2014 році американському журналісту Девіду Саттеру заборонили в'їзд до Росії, а кореспонденту польської газети Gazeta Wyborcza Вацлаву Радзивинович наказали залишити РФ у 2015 році.

Сара Рейнсфорд - досвідчена журналістка, за її плечима десятиліття життя і роботи в Росії. Вона вперше приїхала до колишнього Радянського Союзу майже тридцять років тому.

Сара вела репортажі з Росії протягом п'яти років з 2000 року, а на нинішній посаді в Москві працює з 2014 року.

Сара Рейнсфорд багато років і висвітлює події, що відбуваються в Росії і на пострадянському просторі.

Вона робила репортажі про московські протести опозиції, утиски представників ЛГБТ в Росії, знімала матеріали на Північному Кавказі.

Вона також вела репортажі зі Слов'янська на початку війни на Донбасі та з району Дебальцевого під час боїв за місто взимку 2015 року.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Сара Рейнсфорд була однією з небагатьох журналістів, які задавали Олександру Лукашенку незручні питання під час його восьмигодинної пресконференції, яка раз у раз переривалася оплесками присутніх на знак підтримки Лукашенка. Питання Сари викликало незадоволення у білоруських провладних журналістів, які почали відповідати їй замість Олександра Лукашенка

Повідомлення про відмову у продовженні її російської візи з'явилося незабаром після того, як на пресконференції Олександра Лукашенка 9 серпня Рейнсфорд запитала у політика, чи вважає він, що втратив легітимність як президент Білорусі після жорстоких репресій щодо мирних громадян.

Президент Білорусі не приховував свого невдоволення цим питанням і закликав саму журналістку до відповіді за "дівчину, яку застрелили в Конгресі США".

Коли Рейнсфорд нагадала йому, що вона з Великої Британії, Лукашенко вказав їй на британські санкції проти Білорусі та заявив, що ніяких репресій і тортур в країні не було.

Після цього зал зааплодував Лукашенку.