Пік смертей від ковіду в Росії та чи поїдуть в Україну біженці з Афганістану. Теленовини ВВС 13.08.21
У випуску 13 серпня:
- Найвища смертність від ковіду у Росії - від початку пандемії. Чи експортують звідти "дельту" до України?
- Талібан захопив друге найбільше місто в Афганістані. Цивільні масово тікають, а іноземці евакуюють своїх громадян.
- ООН закликає інші країни тримати кордони відкритими для біженців з Афганістану. Чи загрожує Україні міграціяна криза.
- Нелегальні мігранти у Литві. ЄС звинувачує Білорусь у помсті за санкції.
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