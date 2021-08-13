Пік смертей від ковіду в Росії та чи поїдуть в Україну біженці з Афганістану. Теленовини ВВС 13.08.21

24 хвилин(и) тому

У випуску 13 серпня:

Найвища смертність від ковіду у Росії - від початку пандемії. Чи експортують звідти "дельту" до України?

Талібан захопив друге найбільше місто в Афганістані. Цивільні масово тікають, а іноземці евакуюють своїх громадян.

ООН закликає інші країни тримати кордони відкритими для біженців з Афганістану. Чи загрожує Україні міграціяна криза.

Нелегальні мігранти у Литві. ЄС звинувачує Білорусь у помсті за санкції.

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