Десятки людей загинули на турецькому узбережжі Чорного моря

1 година тому

Автор фото, IHA

Щонайменше 38 людей загинуло на півночі Туреччини через раптові повені на чорноморському узбережжі країни. Зараз там триває пошукова та рятувальна операція.

Найбільше від стихії постраждала провінція Кастамону - це регіон, що знаходиться на південь від Криму.

На анексованому Росією також нещодавно сталася повінь - там затопило місто Керч.

Зливи

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Повені у Туреччині: людей рятують гелікоптерами

На півночному узбережжі Туреччини в Кастамону загинуло 32 людей.

Ще шість загиблих - у сусідньому місті Сіноп.

Крім того, багато людей вважаються зниклими, але скільки їх, турецьк влада не уточнює.

Через повінь, яку викликали зливи, руйнувалися будинки та мости, а вулиці міст загородили знесені течією машини та знесені електроопори.

Автор фото, Getty Images

Перед великою водою на півночі Туреччина постраждала від пожеж на півдні.

Через вогонь евакуювали тисячі туристів та місцевих у районі Мармариса.

У полум'ї загинуло вісім людей, а також вигоріло 100 тис. гектарів місцевих лісів.