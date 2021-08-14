Померла "місіс Хадсон" з "Шерлока". Як згадують Уну Стаббс
Актора Уна Стаббс, яка зіграла місіс Хадсон в серіалі "Шерлок" від BBC, померла на 85-му році життя в оточенні родини в Шотландії 12 серпня.
Уну Стаббс знали у Британії як актрису театру і телебачення. А починала вона танцівницею у 1956 році і пропрацювала в кіно понад 50 років.
В Україні Стаббс найбільш відома за роллю місіс Хадсон в серіалі "Шерлок" з Бенедиктом Камбербетчем і Мартіном Фріменом в головних ролях.
Це була остання велика роль актриси.
За свою кар'єру з 1960-х до 2010-х Стаббс знялася в декількох надпопулярних британських телешоу і ситкомах, зокрема Fawlty Towers або Till Death Us Do Part, в якому зіграла дочку Ріту.
Бенедикт Кембербетч, який зіграв Шерлока, назвав свою "місіс Хадсон" "чудовою, талановитою, стильною, радісною та чесною подругою".
У розмові з агенцією PA Media він зізнався, що вони любили посміятися на знімальному майданчику з Уною.
"Вона освітлювала собою кімнату, і ті, кому пощастило знати її достатньо близько, дуже сумуватимуть за нею. Але її завжди згадуватимуть з ніжністю і любов'ю", - додав Бенедик Кембербетч.
"Для нас ви абсолютно були мамою Шерлока", - йдеться у дописі на офіційній сторінці серіалу Sherlock.
"Прощавайте, дорога леді, ви назавжди залишитесь у наших серцях", - додала Сью Вертью, продюсерка "Шерлока".
Інший автор серіалу сценарист Стівен Моффат в посте в Instagram назвав Стаббс "найкрасивішою дівчиною Бейкер-Стріт".
Агентка актриси у розмові з журналістами розповіла, що Уна Стаббс кілька місяців перед смертю хворіла.
"Хтось знав її як Ріту, Саллі, Бет чи Хадсон, але для моїх двох братів та мене вона була Мамою", - написав її син Крістіан Хенсон.