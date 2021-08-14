Померла "місіс Хадсон" з "Шерлока". Як згадують Уну Стаббс

7 хвилин(и) тому

Актора Уна Стаббс, яка зіграла місіс Хадсон в серіалі "Шерлок" від BBC, померла на 85-му році життя в оточенні родини в Шотландії 12 серпня.

Уну Стаббс знали у Британії як актрису театру і телебачення. А починала вона танцівницею у 1956 році і пропрацювала в кіно понад 50 років.

В Україні Стаббс найбільш відома за роллю місіс Хадсон в серіалі "Шерлок" з Бенедиктом Камбербетчем і Мартіном Фріменом в головних ролях.

Це була остання велика роль актриси.

Автор фото, PA Media

За свою кар'єру з 1960-х до 2010-х Стаббс знялася в декількох надпопулярних британських телешоу і ситкомах, зокрема Fawlty Towers або Till Death Us Do Part, в якому зіграла дочку Ріту.

Бенедикт Кембербетч, який зіграв Шерлока, назвав свою "місіс Хадсон" "чудовою, талановитою, стильною, радісною та чесною подругою".

У розмові з агенцією PA Media він зізнався, що вони любили посміятися на знімальному майданчику з Уною.

"Вона освітлювала собою кімнату, і ті, кому пощастило знати її достатньо близько, дуже сумуватимуть за нею. Але її завжди згадуватимуть з ніжністю і любов'ю", - додав Бенедик Кембербетч.

Автор фото, Sherlock Підпис до фото, Творці серіалу "Шерлок" назвали Уну Стаббс "мамою Шерлока". За сюжетом вона - власниця дому, де живе Шерлок Холмс

"Для нас ви абсолютно були мамою Шерлока", - йдеться у дописі на офіційній сторінці серіалу Sherlock.

"Прощавайте, дорога леді, ви назавжди залишитесь у наших серцях", - додала Сью Вертью, продюсерка "Шерлока".

Інший автор серіалу сценарист Стівен Моффат в посте в Instagram назвав Стаббс "найкрасивішою дівчиною Бейкер-Стріт".

Агентка актриси у розмові з журналістами розповіла, що Уна Стаббс кілька місяців перед смертю хворіла.

"Хтось знав її як Ріту, Саллі, Бет чи Хадсон, але для моїх двох братів та мене вона була Мамою", - написав її син Крістіан Хенсон.

Підпис до фото, У ролі Ріти в серіалі Till Death Us Do Part