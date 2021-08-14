"Нацкорпус" побився з поліцією на Банковій. Є постраждалі

33 хвилин(и) тому

Автор фото, "Національний корпус" Підпис до фото, І в "Нацкорпусі", і в поліції кажуть про постраждалих

Представники партії "Національний корпус" і "азовського руху" провели у суботу акцію біля Офісу президента, на який виникли сутички і штовханина.

Кілька людей постраждало через зіткнення та сльозогінний газ.

Акція

Автор фото, "Національний корпус" Підпис до фото, Засновник полку "Азов" і "Національного корпусу" Андірй Білецький

"Нацкорпус" протестував проти затримання їхніх активістів - на початку серпня на Харківщині затримали сімох учасників руху, яких звинуватили у рекеті.

"Йдемо до ОП, щоб дати зрозуміти владі: нас не зламати репресіями, тиском, сфабрикованими політичними справами. Ми не допустимо реалізації зрадницьких домовленостей та капітуляції країни перед Кремлем", - анонсували акцію в "Національному корпусі".

За словами політсили, їх зібралося більше двох тисяч людей з різних регіонів.

Очолювали акцію керівник партії "Національний корпус" Андрій Білецький та колишній командир полку "Азов" Максим Жорін.

Автор фото, "Національний корпус"

"На підході до вулиці Банкової мітингувальників зустрів кордон правоохоронців. Тут погано працює зв'язок. Розпочалися сутички з поліцією!" - повідомили згодом у партії.

Судячи з відео, учасники акції намагалися прорватися через кордон поліції, правоохоронці застосували сльозогінний газ.

У "Нацкорпусі" кажуть про постраждалих через "в результаті дій поліції".

Автор фото, "Національний корпус"

Після штовханини на Банковій учасники акції оголосили намір продовжити її біля дому президента Володимира Зеленського.

"Цей клоун думає, що він від нас сховається. Але я думаю, що ми його все одно знайдемо. Зараз ми шикуємо колону - раз він ховається за кордонами покидьків у погонах, то ми підемо до нього додому", - заявив Максим Жорін.

Що кажуть у поліції

Автор фото, Національна поліція

У поліції кажуть, що конфлікт спровокували активісти.

Там кажуть, що більшість активістів відмовилися показувати вміст своїх сумок.

"Учасники акції не підкорилися законним вимогам правоохоронців пройти поверхневу перевірку на наявність заборонених речей. При цьому вони спровокували сутичку, поводячи себе агресивно, кидали у бік правоохоронців димові шашки, каміння та палили шини", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Автор фото, Національна поліція Підпис до фото, У поліції кажуть про постраждалих від газу

"Наразі 7 поліцейських та один військовослужбовець Нацгвардії постраждали від дій мітингувальників. Також серед постраждалих - кілька громадян", - додають у поліції.

Про те, чи було когось затримано, в поліції не уточнюють.

"Наразі ситуація спокійна", - написав згодом речник поліції Артем Шевченко.