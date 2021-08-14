У Туреччині розбився російський пожежний літак
На південному сході Туреччини розбився російський пожежний літак Бе-200.
На борту було п'ятеро російських військових і троє громадян Туреччини.
Російське посольство в Туреччині з'ясовує, чи є вцілілі у аварії. Турецький телеканал NTV повідомив, що у катастрофі ніхто не вижив.
Як припускають турецькі ЗМІ за попередніми даними, літак не зміг набрати потрібну висоту після забору води і врізався у скелі.
"Для з'ясування причин трагедії на місце катастрофи направили комісію міноборони Росії", - повідомили в МЗС Росії.
Літак впав у районі населеного пункту Адана на південному сході Туреччини, де вирували пожежі.
У Міноборони Росії уточнили, що він йшов на посадку.
Це був один з літаків Росії, які брали участь в гасінні пожеж у турецькій провінції Мугла.
Телеканал "Дождь" повідомляє, що Туреччина цей літак арендувала.
При цьому в самій Росії зараз вирують масштабні лісові пожежі, площа яких може стати рекордною. Горить східний Сибір та Якутія.
Гасити пожежі, як раніше сказав турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, допомагають літаки і вертольоти з України, Азербайджану, Ірану та Росії.
Самого Ердогана критикували за нестачу пожежних літаків.
Бе-200
"Літак нового покоління Бе-200 є останнім досягненням світової гідроавіації і найбільш досконалим та ефективним з існуючих літаків-амфібій", - йдеться на сайті МНС Росії в описі літака.
"Завдяки досконалій аеро- і гідродинамічній схемі за своїми льотно-технічними характеристиками Бе-200 не поступається сухопутним літакам-аналогам, але має унікальну можливість зльоту і посадки на сушу і на воду", - додають там.
Літак може нести 12 тонн води.
В його екіпаж входять два пілоти.
Ймовірно решта загиблих - пожежники.