У Туреччині розбився російський пожежний літак

1 година тому

Автор фото, МНС Росії Підпис до фото, Бе-200 - один з порівняно нових російських літаків. Той, що розбився у Туреччині, працював там там за угодою аренди і був зі складу російського Міноборони (на фото - літаки Бе-200 російського МНС)

На південному сході Туреччини розбився російський пожежний літак Бе-200.

На борту було п'ятеро російських військових і троє громадян Туреччини.

Російське посольство в Туреччині з'ясовує, чи є вцілілі у аварії. Турецький телеканал NTV повідомив, що у катастрофі ніхто не вижив.

Як припускають турецькі ЗМІ за попередніми даними, літак не зміг набрати потрібну висоту після забору води і врізався у скелі.

"Для з'ясування причин трагедії на місце катастрофи направили комісію міноборони Росії", - повідомили в МЗС Росії.

Літак впав у районі населеного пункту Адана на південному сході Туреччини, де вирували пожежі.

У Міноборони Росії уточнили, що він йшов на посадку.

Це був один з літаків Росії, які брали участь в гасінні пожеж у турецькій провінції Мугла.

Телеканал "Дождь" повідомляє, що Туреччина цей літак арендувала.

При цьому в самій Росії зараз вирують масштабні лісові пожежі, площа яких може стати рекордною. Горить східний Сибір та Якутія.

Автор фото, Telegram Підпис до фото, В мережу потрапили відео з місця, де, ймовірно, розбився російський літак - на кадрах видно дим у горах

Гасити пожежі, як раніше сказав турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, допомагають літаки і вертольоти з України, Азербайджану, Ірану та Росії.

Самого Ердогана критикували за нестачу пожежних літаків.

Бе-200

Автор фото, МНС Підпис до фото, Раніше літаки Бе-200 гасили пожежі у центральних районах РФ

"Літак нового покоління Бе-200 є останнім досягненням світової гідроавіації і найбільш досконалим та ефективним з існуючих літаків-амфібій", - йдеться на сайті МНС Росії в описі літака.

"Завдяки досконалій аеро- і гідродинамічній схемі за своїми льотно-технічними характеристиками Бе-200 не поступається сухопутним літакам-аналогам, але має унікальну можливість зльоту і посадки на сушу і на воду", - додають там.

Літак може нести 12 тонн води.

В його екіпаж входять два пілоти.

Ймовірно решта загиблих - пожежники.