Понад 300 людей загинули від потужного землетрусу на Гаїті
В результаті землетрусу, що стався вранці в суботу на заході Гаїті, загинули, за останніми даними, понад три сотні людей, але пошук жертв під завалами тривають.
Як повідомляє місцева влада, в результаті землетрусу магнітудою 7,2 загинули щонайменше 304 людини, а травми отримали щонайменше 1700 осіб.
Голова гаїтянської рятувальної служби Джеррі Чандлер сказав журналістам, що лікарні в регіоні землетрусу переповнені пораненими. Телекомпанія CNN передає з посиланням на адміністратора лікарні Св.Антонія в місті Жеремі, що медикам довелося поставити намети у дворі.
"Зараз найбільш термінове питання - це медичне забезпечення. Ми почали відправляти медикаменти і персонал в установи, які постраждали від землетрусу. Деяких із тих, хто потребує особливої екстреної допомоги, евакуювали, ми евакуюватимемо ще сьогодні і завтра", - сказав на пресконференції прем'єр-міністр Гаїті Аріель Анрі.
Епіцентр землетрусу був приблизно за 8 км від міста Пті-Тру-де-Ніппо. Поштовхи відчували й у густонаселеній столиці Гаїті Порт-о-Пренсі (за 125 км звідти) і в сусідніх країнах.
У регіоні тривають повторні поштовхи, один з них, пізно ввечері в суботу (в Європі вже був ранок), був особливо сильним - 5,8 бала за даними Геологічної служби США. Яких додаткових збитків він завдав, наразі не відомо.
Прем'єр Анрі, облетів зону лиха на вертольоті й оголосив у ній надзвичайний стан терміном на місяць.
Рятувальним роботам в районі землетрусу найближчим часом може перешкодити ще одне стихійне лихо. Метеорологи попереджають, що Гаїті лежить на можливій траєкторії тропічного шторму "Грейс", і в понеділок і вівторок тут можуть трапитися потужні зливи з повенями і зсувами.
Перешкода у вигляді бандитів
Як зазначає агенція AFP, доставці допомоги в постраждалі райони можуть перешкодити ще й специфічні гаїтянські обставини: головна траса з Порт-о-Пренса, столиці цієї найбіднішої країни обох Америк, проходить через столичний район Мартессан, який з початку червня контролюють збройні банди - і блокують дорогу.
"Усі знають, що у нас проблема з Мартессаном, але ми вирішили, що допомога має пройти", - сказав на пресконференції прем'єр-міністр Аріель Анрі.
За словами прем'єра, вирішенням цього завдання займуться поліція і військові.
Термінову допомогу Гаїті в лікуванні поранених і відновленні зруйнованого пообіцяв президент США Джо Байден.
Гаїті досі не повністю відновилася після руйнівного землетрусу 2010 року. Тоді в країні загинуло понад 200 тисяч осіб.