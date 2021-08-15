Понад 300 людей загинули від потужного землетрусу на Гаїті

57 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Це фото зроблено в прилеглому до епіцентру місті Ле-Кей. Журналіст місцевої газети повідомляє, що там зруйновано багато будинків, зокрема два готелі.

В результаті землетрусу, що стався вранці в суботу на заході Гаїті, загинули, за останніми даними, понад три сотні людей, але пошук жертв під завалами тривають.

Як повідомляє місцева влада, в результаті землетрусу магнітудою 7,2 загинули щонайменше 304 людини, а травми отримали щонайменше 1700 осіб.

Голова гаїтянської рятувальної служби Джеррі Чандлер сказав журналістам, що лікарні в регіоні землетрусу переповнені пораненими. Телекомпанія CNN передає з посиланням на адміністратора лікарні Св.Антонія в місті Жеремі, що медикам довелося поставити намети у дворі.

"Зараз найбільш термінове питання - це медичне забезпечення. Ми почали відправляти медикаменти і персонал в установи, які постраждали від землетрусу. Деяких із тих, хто потребує особливої ​​екстреної допомоги, евакуювали, ми евакуюватимемо ще сьогодні і завтра", - сказав на пресконференції прем'єр-міністр Гаїті Аріель Анрі.

Епіцентр землетрусу був приблизно за 8 км від міста Пті-Тру-де-Ніппо. Поштовхи відчували й у густонаселеній столиці Гаїті Порт-о-Пренсі (за 125 км звідти) і в сусідніх країнах.

У регіоні тривають повторні поштовхи, один з них, пізно ввечері в суботу (в Європі вже був ранок), був особливо сильним - 5,8 бала за даними Геологічної служби США. Яких додаткових збитків він завдав, наразі не відомо.

Прем'єр Анрі, облетів зону лиха на вертольоті й оголосив у ній надзвичайний стан терміном на місяць.

Рятувальним роботам в районі землетрусу найближчим часом може перешкодити ще одне стихійне лихо. Метеорологи попереджають, що Гаїті лежить на можливій траєкторії тропічного шторму "Грейс", і в понеділок і вівторок тут можуть трапитися потужні зливи з повенями і зсувами.

Перешкода у вигляді бандитів

Як зазначає агенція AFP, доставці допомоги в постраждалі райони можуть перешкодити ще й специфічні гаїтянські обставини: головна траса з Порт-о-Пренса, столиці цієї найбіднішої країни обох Америк, проходить через столичний район Мартессан, який з початку червня контролюють збройні банди - і блокують дорогу.

"Усі знають, що у нас проблема з Мартессаном, але ми вирішили, що допомога має пройти", - сказав на пресконференції прем'єр-міністр Аріель Анрі.

За словами прем'єра, вирішенням цього завдання займуться поліція і військові.

Термінову допомогу Гаїті в лікуванні поранених і відновленні зруйнованого пообіцяв президент США Джо Байден.

Гаїті досі не повністю відновилася після руйнівного землетрусу 2010 року. Тоді в країні загинуло понад 200 тисяч осіб.