На Говерлі загубився 6-річний турист. Шукають поліція, Нацгвардія та армія

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Державна служба з надзвичайних ситуацій

На горі Говерла шукають 6-річного хлопчика, який відстав від туристичної групи та заблукав. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Дитина відстала від туристичної групи з Коломиї у складі 6 людей під час підйому "зеленим маршрутом". Сталося це увечері 14 серпня, приблизно о 19:05.

Станом на ранок неділі 7 пошукових груп обстежують місцевість. Задіяні 156 людей, зокрема, 57 рятувальників, 37 поліцейських, 30 нацгвардійців, 11 військових, волонтери та співробітники Карпатського національного природного парку. Для пошуків також використовують собак та квадрокоптер.

"Опадів в даній місцевості не має, температура повітря близько 12 градусів тепла", - зазначають в ДСНС.

Автор фото, Державна служба з надзвичайних ситуацій

Автор фото, Державна служба з надзвичайних ситуацій