"Талібан" наступає на столицю Афганістану Кабул. Інші великі міста вже захопили

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Бойовики руху "Талібан" почали наступ на Кабул. Це столиця країни і останнє велике місто, яке контролює урядова армія.

Таліби підходять до столиці з усіх напрямків, повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Афганістану. Крім того, агентство повідомляє, що лідери "Талібану" нібито наказали своїм бійцям утримуватися від насильства в Кабулі і дозволити залишити місто будь-кому, хто захоче.

У Twitter адміністрації президента Афганістану Ашрафа Гані з'явилося повідомлення, покликане заспокоїти жителів.

"У Кабулі були окремі випадки стрілянини, Кабул не зазнав нападу, сили безпеки і оборони країни працюють разом з міжнародними партнерами для забезпечення безпеки міста, ситуація під контролем", - заявили представники президента.

Кореспондент BBC Ялда Нахім зазначає, що бойовики, скоріше за все, не зустрінуть великого опору в афганській столиці.

У ніч на неділю таліби без бою взяли Джелалабад, важливе місто на шляху з Кабулу до Пакистану.

У суботу після невеликих сутичок урядові війська та загони польових командирів, таких як Рашид Дустум, залишили Мазарі-Шаріф у напрямку кордону з Узбекистаном. Після падіння Мазарі-Шаріфа таліби контролюють майже всю північ країни.

Крім того, вранці в неділю стало відомо, що таліби тепер контролюють всі прикордонні пункти в країні. Залишити країну поки лишається можливим лише літаком, з аеропорту Кабула.

Переможна хода "Талібану" триває паралельно з остаточним виведенням американських військ з країни: президент США Джо Байден у травні оголосив, що його завершать до 11 вересня.

План виведення передбачав, що приблизно тисяча американських військовослужбовців залишиться охороняти кабульський аеропорт і посольство. Однак через приголомшливо швидке просування талібів США вирішили перекинути в Кабул ще 3 000 військових, аби забезпечити евакуацію персоналу посольства і тисяч афганців, які співпрацювали з американцями.

У суботу Білий дім вирішив збільшити чисельність цього угруповання ще на 1 000 військових, тобто до 5 000.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Кабул їдуть мешканці з усієї країни, які не хочуть жити під правлінням "Талібану"

Війна в Афганістані: основні факти

У 2001 році військові сили під керівництвом США скинули владу талібів в Афганістані після терактів 11 вересня 2001 року, організованих лідером "Аль-Каїди" Усамою бен Ладеном.

Останні 20 років військові дії на території Афганістану не вщухали. США та їхні союзники підтримували демократично обраний уряд та вкладали великі ресурси в афганські сили безпеки, але напади талібів тривали.

За адміністрації Трампа США уклали угоду з талібами і пообіцяли залишити Афганістан, якщо бойовики погодяться не надавати підтримку і тренувальні бази для терористів. Перемовини між талібами і афганським урядом провалилися. Американські солдати все одно залишають Афганістан в цьому році, а таліби знову захоплюють країну.