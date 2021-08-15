"Талібан" обіцяє поважати права жінок та ЗМІ. У Кабулі замальовують жіночі фото

9 хвилин(и) тому

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Речник руху "Талібан" Сухаіл Шахін пообіцяв, що бойовики поважатимуть права жінок та свободу ЗМІ, а також не вдаватимуться до кампаній помсти.

Він заявив, що жінкам дозволять виходити з будинків без супроводу чоловіків і, як і раніше, матимуть доступ до освіти та роботи.

Доля жінок в Афганістані під керівництвом талібів викликає найбільше занепокоєння.

Коли таліби раніше контролювали Афганістан, між 1996 та 2001 роками, угруповання практикувало версію шаріату, яка включала закидання камінням за подружню зраду, ампутацію кінцівок за крадіжку та заборону дівчатам відвідувати школу після 12 років.

Наразі "Талібан" контролює майже всю територію країни, бойовики руху перебувають на околицях Кабула, а в афганському уряді повідомили про підготовку до передачі владі перехідному уряду за участі талібів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Військові гелікоптери США доставляють співробітників посольства до аеропорту Кабула

США наразі евакуюють персонал посольства та інших фахівців з країни. Анонімний американський високопосадовець заявив Reuters, що США не змінять планів щодо виведення військ за Афганістану. Проте, якщо таліби завдадуть шкоди американським планам з евакуації, буде "сильна військова відповідь".

Анонімний пілот повідомив агентству AP, що афганські сили безпеки залишили аеропорт. Він фактично контролюється військовими країн НАТО.

Заяви "Талібану" щодо прав жінок, здається, є відповіддю на глобальну стурбованість.

Втім, вони суперечать повідомленням, які надходять з інших частин країни, що потрапили під контроль талібів. У Кандагарі жінкам, які працюють у банку, повідомили, що роботу за них тепер виконуватимуть їхні родичі-чоловіки; в інших регіонах надходили повідомлення про те, що жінок не пускали на вулицю поодинці та змушували одягати бурку.

Водночас головний редактор видання Tolo News Лотфулла Наджафізада опублікував у Twitter фотографію чоловіка, який замальовує у Кабулі рекламні зображення з обличчями жінок.

"Не буде помсти"

В коментарі кореспондентці BBC Ялді Хакім речник "Талібану" Сухаіл Шахін також пообіцяв, що "не буде помсти" народу Афганістану з боку бойовиків.

"Ми запевняємо народ Афганістану, особливо у Кабулі, що їхня власність та їхні життя у безпеці - не буде помсти нікому. Ми слуги народу та цієї країни. Наше керівництво наказало нашим силам лишатися у воріт Кабулу і не входити до міста. Ми чекаємо мирної передачі влади".

Сухаіл Шахін додав, що до наступного уряду Афганістану увійдуть не лише члени "Талібану".