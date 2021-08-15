Президент Афганістану втік з країни. "Талібан" займає Кабул

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ашраф Гані, який займав посаду з 2014 року, залишив Афганістан, коли таліби вийшли на околиці Кабула

Президент Афганістану Ашраф Гані втік з країни. Цю інформацію підтвердили афганські чиновники.

Це сталося, коли бойовики Талібану вийшли на околиці Кабула.

Віцепрезидент Амрулла Салех також втік з країни.

Приблизно о 17:00 за київським часом "Талібан" наказав своїм бойовикам взяти під контроль столицю, аби "запобігти мародерству". Речник "Талібану" Забіхулла Муджахід пояснив цей крок зникненням сил безпеки з вулиць у низці районів міста.

Наразі "Талібан" контролює майже всю територію країни, а в афганському уряді повідомили про підготовку до передачі владі перехідному уряду за участі талібів.

Повідомляється також, що бойовики "Талібану" звільнили тисячі в'язнів у в'язницях Кабула та Баграма, де перебували члени цього угруповання, а також бойовики інших ісламістських угруповань.

США наразі евакуюють персонал посольства та інших фахівців з країни. Анонімний американський високопосадовець заявив Reuters, що США не змінять планів щодо виведення військ за Афганістану. Проте, якщо таліби завдадуть шкоди американським планам з евакуації, буде "сильна військова відповідь".

Анонімний пілот повідомив агентству AP, що афганські сили безпеки залишили аеропорт. Він фактично контролюється військовими країн НАТО.