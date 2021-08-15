Знайшли вбитим мера Кривого Рогу
Знайдено мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Цю інформацію підтвердив BBC News Україна речник Національної поліції Артем Шевченко.
"Є ознаки самогубства, але реєстрація в ЄРДР буде як вбивство, стаття 115 Кримінального кодексу", - зазначив він.
"Повідомлення до поліції надійшло 15 серпня близько 16:00. Тіло чоловіка із вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку", - повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.
У будинку Павлова наразі працюють слідчі.
Народний депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович опублікував у Facebook фотографії тіла загиблого у калюжі крові і повідомив: "Вбито нашого товариша Костю Павлова".
Поряд з тілом на фотографіях лежить рушниця.
Хто такий Павлов
Костянтин Павлов - нова політична "зірка" ОПЗЖ - набрав 56,9% голосів виборців й випередив суперника зі "Слуги народу" на понад 15% під час виборів мера Кривого Рогу у 2020 році.
У 1990-х він працював на гірнично-збагачувальному комбінаті, звідки традиційно для тих часів пішов у бізнес.
У 2005 році почав ще й займатися політикою та вступив у Партію регіонів, а за п'ять років очолив партійну організацію в Кривому Розі.
Двічі обирався депутатом Дніпропетровської обласної ради.
А також був заступником міського голови Кривого Рогу, зокрема і Юрія Вілкула. За словами Вілкула, Павлов пропрацював у його команді близько десяти років.
У 2012 році Костянтина Павлова обрали депутатом від Партії регіонів.
Вдруге став депутатом вже після зміни влади Януковича у листопаді 2014 року - балотувався як самовисуванець, а згодом увійшов у фракцію "Опозиційного блоку".
Попри це, Павлов навіть потрапив у 2018 році до санкційного списку Росії "через недружні дії України".
А вибори 2019 року в Кривому Розі він програв кандидату від "Слуги народу", причому поступився більше, ніж удвічі за кількістю голосів.
Після невдачі політик опинився в ОПЗЖ.
У першому турі виборів мера Кривого Рогу Костянтин Павлов був лише третім й вважався мало не технічним кандидатом Вілкула.
Але реальний шанс очолити місто йому дала несподівана відмова Юрія Вілкула від боротьби за посаду і його відкрита підтримка.
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