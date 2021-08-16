Чому провалився проєкт США розбудувати Афганістан

1 година тому

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Блискавична перемога талібів та крах мрій про сучасну афганську державу - це шок і приниження для Америки і всього Заходу, а одна з головних причин провалу прозахідного уряду - його нездатність впоратися з повальною корупцією. Так світова преса оцінює події в Афганістані.

Трагічний кінець мрії

New York Times в редакційній статті "Трагедія Афганістану" називає блискавичне захоплення "Талібаном" афганської столиці "невимовною трагедією".

"Це трагедія, бо американська мрія про те, щоб бути "незамінною нацією" в справі побудови світу, де правлять цінності прав людини, рівноправності жінок та релігійної терпимості, виявилася саме мрією", - пише New York Times.

Те, що після відходу американців владу знову візьмуть таліби, було ясно давно, - пише газета, - і цю війну все одно треба було закінчувати. Проте таке її закінчення - це ще і трагедія для тих афганців, які повірили в цю мрію, брали участь в спробах побудови сучасного суспільства, і адміністрація Байдена повинна була подбати про те, щоб захистити їх.

"Провина за це лихо лежить не на одному президенті Байдені, але його адміністрація повинна виправити помилки, яких припустилися під час планування виходу. Попри все армія США - це найпотужніша логістична сила, і вона має звернути гори, але врятувати людей, які ризикували всім заради кращого майбутнього", - закликає New York Times.

Серед причин швидкого падіння уряду Ашрафа Гані газета, як і багато інших видань світу, відзначає неймовірну корумпованість силових структур і, як наслідок, невдоволення багатьох афганців цією владою.

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"Прорахунок Байдена"

Ще на початку липня президент США Джо Байден заявляв: "дуже малоймовірно", що після виведення американських військ з Афганістану країну захопить "Талібан". І ось лише трохи більш як за місяць цей прогноз виявився помилкою, зазначає Time.

"Байден помилявся за всіма пунктами," - пише американське видання.

Спершу розвідка США вважала, що афганські сили безпеки зможуть стримувати наступи талібів на великі населені пункти рік чи більше. Як розповіли Time двоє американських чиновників, у цьому місяці прогноз змінили: 30 днів або менше. Насправді ж оборона країни впала за десять днів.

Невдовзі після захоплення головних міст провінцій бойовики 15 серпня взяли Кабул без бою, а президент Ашраф Гані втік із країни. Працівників американського посольства перевезли до аеропорту столиці.

"Як і з довгоочікуваною смертю, американці знали, що цей день настане, але крах був настільки раптовим і повним, що це, врешті ставшись, все одно приголомшує", - зазначають автори матеріалу в Time.

За 20 років перебування американських військ в Афганістані там загинули понад 2300 військовослужбовців, а понад 20 тисяч зазнали поранень. Витратили 2 трильйони доларів.

"У 20 -ту річницю нападів 11 вересня цьогоріч над Афганістаном майорітиме прапор "Талібану", - пише Time.

У виданні вважають, що "прорахунок Байдена" з виведенням військ може вплинути на його президентство та послабити позиції США за кордоном.

Наразі США працюють над "логістичним жахіттям" евакуації тисяч американських та афганських працівників разом з їхніми сім'ями. На отримання спеціальних імміграційних американських віз можуть претендувати десятки тисяч афганців, повідомили в неділю американським парламентарям.

Афганські посадовці за кордоном працюють над евакуацією своїх колег. Проте через стрілянину комерційні рейси в аеропорту Кабула призупинили. В аеропорту "цілковитий хаос", розповів Time неназваний чиновник.

Деякі ж посадовці залишаються - щоби долучитися до групи, яка в Катарі домовлятиметься з "Талібаном" про майбутній уряд. Зокрема, буде в цій групі колишній президент Афганістану Хамід Карзай.

"Можливо, найдовша війна Сполучених Штатів підходить до завершення, але кровопролиття ще далеко не закінчене. У центрі уваги світу буде безпека афганських союзників і жінок, яких систематично переслідували за правління "Талібану". Однак Байден давно для себе вирішив. "Чи нестиму я відповідальність за це? Жодної. Моя відповідальність полягає в тому, щоб захистити національний інтерес Америки", - заявив він в ефірі CBS у лютому 2020 року про можливість того, що жінки за нового правління талібів втратять свої права", - підсумували в Time.

Самообман американців

Міжнародний оглядач британської газети Guardian Патрік Вінтур пише, що американські генерали та політики в своїх звітах і заявах постійно завищували оцінки боєздатності афганських армії, поліції і спецслужб, на які вони витратили за 20 років 88,3 млрд доларів.

При цьому і незалежні експерти, і багато офіцерів регулярно попереджали, що американці просто не мають можливості оцінити, наскільки ці структури здатні діяти проти талібів без всебічної підтримки з боку США та інших західних союзників.

Патрік Вінтур виділяє кілька причин миттєвого краху афганських урядових сил.

Це корупція в армії і поліції, нездатність впоратися з подарованою складною технікою через низький рівень освіти та неписьменність, втрата митних зборів після захоплення талібами прикордонних пунктів, як наслідок, нездатність уряду платити платню.

Крім того, на думку оглядача, відтоді, як ініціатива перейшла до талібів, військові почали миттєво здаватися їм, побоюючись, що ті все одно переможуть і будуть мститися.

Батальйони-примари

Французька Le Monde теж розбирає причини блискавичного розвалу афганської армії і нагадує про мертві душі в ній.

Газета пише, що, за словами самих американських військових, афганці створювали цілі "батальйони-примари", аби отримувати на них гроші від США і розкрадати їх.

"46 батальйонів-привидів, по 800 людей в кожному", - наводить Le Monde дані неназваного західного дипломата, який працював в Кабулі.

Газета нагадує, що на вимогу президента Ашрафа Гані американські військові з 2017 року перестали публікувати дані про втрати і дезертирство серед своїх підопічних, афганських військових, і це сприяло ще більшому спотворенню картини.

В іншій статті Le Monde, як і вся світова преса сьогодні, порівнює падіння Кабула з падінням Сайгона, столиці Південного В'єтнаму, у 1975 році. Втім, газета нагадує, що Сайгон упав лише через два роки після виведення американських військ.

Двічі експерт по країнах, що не відбулися

"Президент Афганістану Ашраф Гані пишався статусом одного з провідних світових експертів з країн, які не відбулися, а в підсумку став свідком краху свого власного уряду", - пише AFP в статті про лідера, який втік з власної країни.

"Його обрали в 2014 році за обіцянки перебудувати Афганістан. Але тепер 72-річного Гані будуть пам'ятати як людину, яка не зуміла перемогти глибоко вкорінену корупцію в афганській владі - корупцію, яка, очевидно, і привела його до краху", - вважає агентство.

До повернення на батьківщину Гані був видатним вченим-економістом в США, а потім високопосадовцем Світового банку.

Трамп підклав свиню

Washington Post в есе про падіння Ашрафа Гані нагадує (як і Le Monde, і багато інших американських та європейських видань), що його позиції сильно підірвала торішня сепаратна, без згоди президента Афганістану, угода адміністрації Трампа з талібами.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Президент Ашраф Гані втік з країни

Гані можна багато в чому звинувачувати, констатує газета: він був зарозумілий, непослідовний в політиці, не бажав концентруватися на вирішенні конкретних, найбільш нагальних завдань.

"Але, нехай критики і називали його нахабним і жорстким, його силу і вплив підірвали американці, які в 2020 році уклали з талібами пакт, що суперечив інтересам Афганістану і призвів до звільнення з в'язниць тисяч талібів, чому Гані відчайдушно чинив опір", - пише Washington Post на своєму сайті.

Нейтралітет Москви

Російська "Независимая газета" цитує старшого наукового співробітника Інституту сходознавства РАН Володимира Сотникова, який вважає, що Москва буде дотримуватися нейтралітету щодо талібів і ситуації в Афганістані. І що "Талібан" "навряд чи буде зазіхати на території середньоазіатських держав".

Росія не буде поспішати з визнанням режиму талібів.

"Щодо визнання ми нікуди не поспішаємо. Ми подивимося, як режим буде себе поводити", - сказав ТАСС спецпредставник російського президента щодо Афганістану Замір Кабулов.

За його словами, з майбутнім керівництвом Афганістану у Росії будуть дружні відносини. "Я не тільки сподіваюся, я впевнений в цьому. Будемо налагоджувати відносини, спираючись на напрацьований вже за останні роки матеріал", - заявив дипломат.

На думку Сотникова, таліби сконцентруються на внутрішньоафганських справах, а у зовнішній політиці будуть, перш за все, орієнтуватися на Катар і Саудівську Аравію.

Шокуюча наївність

Оцінка президентом США Джо Байденом ситуації в Афганістані була абсолютно помилковою і приголомшливо наївною, - вважає німецька газета Die Welt.

Кореспондент цієї газети в США Даніель Фрідріх Штурм нагадує, що ще в липні Байден говорив, що таліби навряд чи захоплять владу в Афганістані після виходу військових західних країн.

"А тепер Білий дім стурбований схожістю моменту з втечею з Сайгона, а Америка запитує, чим взагалі займалися її спецслужби, - пише кореспондент Die Welt. - Плани Байдена щодо організованого виходу з Афганістану розсипалися як картковий будиночок".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Британія надішле війська для евакуації своїх громадян

Берлін теж не підготувався

Оглядач "Німецького радіо" Клаус Ремме вважає, що Німеччина в ці останні місяці і тижні поводила себе щодо Афганістану, так само як і США - тобто, абсолютно не підготувалася до такого розвитку подій.

У підсумку, за відчуттями журналіста, ситуацію можна описати простою формулою "рятуйся, хто може". Якщо з кабульського аеропорту спішно відправлені літаки ще зможуть вивезти людей, то в інших містах сотні і тисячі тих, хто працював і з американцями, і з німцями, опинилися в безвихідному і смертельно небезпечному становищі.

"Федеральний уряд реагує занадто пізно, він був не готовий. Звичайно, можливостей вплинути на графік відходу американців у нього було небагато. Але ж вже за Трампа було ясно, що вихід з Афганістану може статися раптово і без попередження", - пише Ремме.

Тепер, на думку оглядача "Німецького радіо", Німеччина хоча б повинна негайно, за прискореною процедурою, прийняти всіх, хто співпрацював з німецькими військовими, неурядовими організаціями і пресою - точніше, тих з них, хто зможе вибратися з країни.