Хлопчика, який загубився під Говерлою, знайшли
Рятувальники змогли знайти живим хлопчика, який загубився напередодні під час підйому на Говерлу.
Матір Олексія не змогла стримати сліз, коли з ним з'єднали працівники ДСНС.
"О 19:27 групою волонтерів на маршруті в сторону гори Кукул знайдено хлопчика (2015 р.н.) в задовільному стані, який заблукав 14 серпня на горі Говерла поблизу смт Ворохта", - говориться у повідомленні.
"Одна з пошукових груп щойно по радіозв'язку повідомила, що дитину знайшли. Живим. За попередньою інформацією, це саме Олексійко", - йдеться у повідомленні рятувальників.
"Знайшли дитину на горі Велика Космецтка відстані понад 2 км. Це на кордоні із Закарпаттям. Зараз хлопчика спускають", - додали вони.
Хлопчик віком 6 років загубився напередодні під час підйому на Говерлу.
Дитина відстала від туристичної групи з Коломиї у складі 6 людей під час підйому "зеленим маршрутом". Сталося це увечері 14 серпня, приблизно о 19:05.
З того часу його шукали рятувальники одразу двох областей: Івано-Франківської та Закарпатської.
"Стежки були забиті. Частина людей йшли наверх, частина сходила. Тобто загубитися серед людей було легше, ніж просто в лісі. І бабуся кликала дитину: Олексійко. Він вертався... І в один момент вона зрозуміла, що вона його не бачить", - розповіла матір хлопця.
У пошуках бралиучасть 156 людей, 19 одиниць техніки і 3 собаки, а також квадрокоптер.
- ДСНС - 57 осіб, 2 собаки, 10 од. техніки (з них 1 квадрокоптер);
- Нацполіція - 37 осіб, 4 од. техніки та 1 собака;
- НГУ - 30 осіб та 2 од. техніки;
- ЗСУ - 11 осіб;
- волонтери - 13 осіб та 2 од. техніки;
- працівники Карпатського національного природного парку - 8 осіб та 1 од. техніки.
На Говерлі загубився 6-річний турист. Шукають поліція, Нацгвардія та армія
6-річного хлопчика, який загубився увечері в суботу на Говерлі, шукають майже 200 людей з собаками та квадрокоптером.