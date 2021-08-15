Хлопчика, який загубився під Говерлою, знайшли

59 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС

Рятувальники змогли знайти живим хлопчика, який загубився напередодні під час підйому на Говерлу.

Матір Олексія не змогла стримати сліз, коли з ним з'єднали працівники ДСНС.

"О 19:27 групою волонтерів на маршруті в сторону гори Кукул знайдено хлопчика (2015 р.н.) в задовільному стані, який заблукав 14 серпня на горі Говерла поблизу смт Ворохта", - говориться у повідомленні.

"Одна з пошукових груп щойно по радіозв'язку повідомила, що дитину знайшли. Живим. За попередньою інформацією, це саме Олексійко", - йдеться у повідомленні рятувальників.

"Знайшли дитину на горі Велика Космецтка відстані понад 2 км. Це на кордоні із Закарпаттям. Зараз хлопчика спускають", - додали вони.

Автор фото, ДСНС

Хлопчик віком 6 років загубився напередодні під час підйому на Говерлу.

Дитина відстала від туристичної групи з Коломиї у складі 6 людей під час підйому "зеленим маршрутом". Сталося це увечері 14 серпня, приблизно о 19:05.

З того часу його шукали рятувальники одразу двох областей: Івано-Франківської та Закарпатської.

"Стежки були забиті. Частина людей йшли наверх, частина сходила. Тобто загубитися серед людей було легше, ніж просто в лісі. І бабуся кликала дитину: Олексійко. Він вертався... І в один момент вона зрозуміла, що вона його не бачить", - розповіла матір хлопця.

Автор фото, Державна служба з надзвичайних ситуацій

У пошуках бралиучасть 156 людей, 19 одиниць техніки і 3 собаки, а також квадрокоптер.

ДСНС - 57 осіб, 2 собаки, 10 од. техніки (з них 1 квадрокоптер);

Нацполіція - 37 осіб, 4 од. техніки та 1 собака;

НГУ - 30 осіб та 2 од. техніки;

ЗСУ - 11 осіб;

волонтери - 13 осіб та 2 од. техніки;

працівники Карпатського національного природного парку - 8 осіб та 1 од. техніки.