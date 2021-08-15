Хлопчика, який загубився під Говерлою, знайшли

ДСНС

Автор фото, ДСНС

Рятувальники змогли знайти живим хлопчика, який загубився напередодні під час підйому на Говерлу.

Матір Олексія не змогла стримати сліз, коли з ним з'єднали працівники ДСНС.

"О 19:27 групою волонтерів на маршруті в сторону гори Кукул знайдено хлопчика (2015 р.н.) в задовільному стані, який заблукав 14 серпня на горі Говерла поблизу смт Ворохта", - говориться у повідомленні.

"Одна з пошукових груп щойно по радіозв'язку повідомила, що дитину знайшли. Живим. За попередньою інформацією, це саме Олексійко", - йдеться у повідомленні рятувальників.

"Знайшли дитину на горі Велика Космецтка відстані понад 2 км. Це на кордоні із Закарпаттям. Зараз хлопчика спускають", - додали вони.

Автор фото, ДСНС

Хлопчик віком 6 років загубився напередодні під час підйому на Говерлу.

Дитина відстала від туристичної групи з Коломиї у складі 6 людей під час підйому "зеленим маршрутом". Сталося це увечері 14 серпня, приблизно о 19:05.

З того часу його шукали рятувальники одразу двох областей: Івано-Франківської та Закарпатської.

"Стежки були забиті. Частина людей йшли наверх, частина сходила. Тобто загубитися серед людей було легше, ніж просто в лісі. І бабуся кликала дитину: Олексійко. Він вертався... І в один момент вона зрозуміла, що вона його не бачить", - розповіла матір хлопця.

Автор фото, Державна служба з надзвичайних ситуацій

У пошуках бралиучасть 156 людей, 19 одиниць техніки і 3 собаки, а також квадрокоптер.

  • ДСНС - 57 осіб, 2 собаки, 10 од. техніки (з них 1 квадрокоптер);
  • Нацполіція - 37 осіб, 4 од. техніки та 1 собака;
  • НГУ - 30 осіб та 2 од. техніки;
  • ЗСУ - 11 осіб;
  • волонтери - 13 осіб та 2 од. техніки;
  • працівники Карпатського національного природного парку - 8 осіб та 1 од. техніки.

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