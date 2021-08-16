Тисячі людей намагаються втекти з Афганістану. В аеропорту Кабула хаос
В аеропорту Кабула триває хаос та паніка. Тисячі афганців намагаються залишити країну, але на всіх не вистачає літаків.
Американські війська здійснили постріли в повітря в аеропорту Кабула, повідомляє AFP, коли тисячі афганців переповнили злітну смугу, намагаючись вилетіти з Афганістану."Мені тут дуже страшно. Вони роблять багато пострілів у повітря", - сказав свідок AFP.З'явилося кілька відео про людей, які бігають злітно-посадковою смугу аеропорту і намагаються сісти на літаки.
Є повідомлення про те, що американські рейси, які перевозять дипломатів з країни, мають пріоритет, що викликає гнів місцевих мешканців і призводить до ще більшого хаосу та плутанини.
15 серпня бойовики руху "Талібан" без опору зайняли афганську столицю. Президент Ашраф Гані, як повідомляється, втік до Узбекистану. У своєму зверненні у соцмережах він пояснив, що таким чином він хотів запобігти "кривавій бані" в афганській столиці.
Міністр оборони Бісмілла Хан Мохаммаді відреагував на поведінку президента засудженням у Twitter : "Вони зв'язали нам руки за спиною і продали Батьківщину, проклятий багатій та його банда".
Кореспондента New York Times в Афганістані Шаріф Хасан написав у Twitter, що афганці ніколи не пробачать Гані: "Гані міг би домовитися з талібами 3 місяці тому. Він відмовився це зробити. Тепер він втік. А афганці, які переважно проти ідеології талібів, тепер повинні заплатити ціну за його помилки. Це так несправедливо. Афганці ніколи не пробачать Гані та його 2 прислужників (радників. - Ред.), Мохіба та Фазлі".
Надвечір в Кабулі з'явилися патрулі талібів, а їхні представники фотографувалися у президентському палаці. Наразі вся територія Афганістану за виключенням міжнародного аеропорту Кабула, де перебувають військові країн НАТО, є підконтрольною "Талібану".
Держдепартамент США заявив, що американські військові убезпечили периметр аеропорту Кабула. Більшість рейсів комерційних авіакомпаній наразі припинені, пріоритет надається військовим літакам, які вивозять персонал посольств і деяких місцевих співробітників.
У неділю США евакуювали посольство у Кабулі. Припинила діяльність низка посольств західних країн.
США домовилися з Албанією та Косово, що вони приймуть на деякий час частину афганських громадян, яких евакуюють з Кабула.
Водночас попри хаос та встановлення правління "Талібану", журналістам вдалося сфотографувати, як афганські дівчата вранці у понеділок йдуть в школу у Кабулі.
Україна встигла вивезти своїх громадян
Український літак у неділю увечері евакуював з Кабула 79 людей, з них 8 українців.
"79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану вирвалися з небезпеки і хаосу українським бортом. Серед них є і зовсім малі діти", - повідомив у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Аеропорт Кабула зараз - це місце, в якому краще не опинятися, і яке водночас є місцем останньої надії для тисяч людей. Ми продовжуємо збирати інформацію про громадян, які потребують евакуації", - додав він.