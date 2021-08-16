Тисячі людей намагаються втекти з Афганістану. В аеропорту Кабула хаос

33 хвилин(и) тому

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В аеропорту Кабула триває хаос та паніка. Тисячі афганців намагаються залишити країну, але на всіх не вистачає літаків.

Американські війська здійснили постріли в повітря в аеропорту Кабула, повідомляє AFP, коли тисячі афганців переповнили злітну смугу, намагаючись вилетіти з Афганістану."Мені тут дуже страшно. Вони роблять багато пострілів у повітря", - сказав свідок AFP.З'явилося кілька відео про людей, які бігають злітно-посадковою смугу аеропорту і намагаються сісти на літаки.

Є повідомлення про те, що американські рейси, які перевозять дипломатів з країни, мають пріоритет, що викликає гнів місцевих мешканців і призводить до ще більшого хаосу та плутанини.

15 серпня бойовики руху "Талібан" без опору зайняли афганську столицю. Президент Ашраф Гані, як повідомляється, втік до Узбекистану. У своєму зверненні у соцмережах він пояснив, що таким чином він хотів запобігти "кривавій бані" в афганській столиці.

Міністр оборони Бісмілла Хан Мохаммаді відреагував на поведінку президента засудженням у Twitter : "Вони зв'язали нам руки за спиною і продали Батьківщину, проклятий багатій та його банда".

Кореспондента New York Times в Афганістані Шаріф Хасан написав у Twitter, що афганці ніколи не пробачать Гані: "Гані міг би домовитися з талібами 3 місяці тому. Він відмовився це зробити. Тепер він втік. А афганці, які переважно проти ідеології талібів, тепер повинні заплатити ціну за його помилки. Це так несправедливо. Афганці ніколи не пробачать Гані та його 2 прислужників (радників. - Ред.), Мохіба та Фазлі".

Надвечір в Кабулі з'явилися патрулі талібів, а їхні представники фотографувалися у президентському палаці. Наразі вся територія Афганістану за виключенням міжнародного аеропорту Кабула, де перебувають військові країн НАТО, є підконтрольною "Талібану".

Держдепартамент США заявив, що американські військові убезпечили периметр аеропорту Кабула. Більшість рейсів комерційних авіакомпаній наразі припинені, пріоритет надається військовим літакам, які вивозять персонал посольств і деяких місцевих співробітників.

У неділю США евакуювали посольство у Кабулі. Припинила діяльність низка посольств західних країн.

США домовилися з Албанією та Косово, що вони приймуть на деякий час частину афганських громадян, яких евакуюють з Кабула.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Аеропорт Кабула лишається останньою надією для людей, які не хочуть жити під правлінням "Талібану"

Водночас попри хаос та встановлення правління "Талібану", журналістам вдалося сфотографувати, як афганські дівчата вранці у понеділок йдуть в школу у Кабулі.

Україна встигла вивезти своїх громадян

Український літак у неділю увечері евакуював з Кабула 79 людей, з них 8 українців.

"79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану вирвалися з небезпеки і хаосу українським бортом. Серед них є і зовсім малі діти", - повідомив у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Аеропорт Кабула зараз - це місце, в якому краще не опинятися, і яке водночас є місцем останньої надії для тисяч людей. Ми продовжуємо збирати інформацію про громадян, які потребують евакуації", - додав він.