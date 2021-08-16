Двох IT-шників вбило струмом в озері приватного готелю. Деталі трагедії на Чернігівщині

32 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Трагедія сталася в туристично-готельному комплексі "Бреч"

У туристично-готельному комплексі "Бреч" біля Корюківки на Чернігівщині 15 серпня потонули двоє співробітників чернігівської IT-компанії "СендПульс". Про це BBC News Україна повідомили у пресслужбі Національної поліції в Чернігівській області.

"Поліцейські встановили, що двоє чернігівців 1992 та 96-го років народження під час відпочинку зайшли в озеро та загинули. Зі слів очевидців, чоловіків уразило струмом. Нині поліція очікує на результати експертних досліджень для встановлення причин та обставин загибелі людей", - розповіла речниця поліції області Наталія Слабеняк.

Відкрита кримінальна справа за ст. 119 Кримінального кодексу України - вбивство через необережність, яка передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років.

Як повідомляють ЗМІ, трагедія сталася в туристично-готельному комплексі "Бреч".

Очевидець Євгеній Кирієнко повідомив Суспільному, що під час трагедії у водоймі спостерігали розряди струму.

"Я був за сім-вісім метрів і бачив усе. Ми з колегою плавали на сапах. І звернув увагу, що вздовж берега плавав мій колега Владислав, і раптом він видав характерний крик, наче конвульсійний, і рухи його тіла були схожі, наче вдарило током, але я цього спершу не зрозумів. І він пішов на дно, його вже не було видно з води. Ніякої боротьби, спроб виплисти у нього не було", - розповів він.

Один з колег - Євгеній - кинувся допомогти Владиславу.

"Ступивши в це, умовно кажучи, коло, де був уражений Владислав, він з такими ж симптомами пішов на дно. Також був скрик, і він пішов на дно відразу ж. Жодних спроб виплисти чи інших рухів. Він упав. Я проплив (на сапі. - Ред.) у їхній бік, зрозумів, що це - струм, розвернувся й гукнув колегам, щоб ті виходили з води", - розповів Євгеній Кирієнко.

За його словами, чоловіки миттєво пішли на дно. Відпочивальники самостійно дістали їх. Медики, які прибули до комплексу, намагалися реанімувати Владислава та Євгенія протягом години, але не змогли.

Оксана Сергійчук, директорка компанії, яка володіє готельним комплексом, від коментарів відмовилась.

Автор фото, СендПульс Чернігів Підпис до фото, Компанія СендПульс опублікувала фотографії загиблих співробітників

Костянтин Макаров, керівник компанії "СендПульс", в якій працювали загиблі, опублікував у Facebook фотографії чоловіків та власні свідчення про трагедію.

За його словами, загинули співробітники Владислав Каснер та Євгеній Іванов. Вони втратили свідомість на відстані лише метр від берега.

"Владу стало погано і він за секунду пішов під воду, Женя побіг його рятувати і теж втратив свідомість в тому ж місці поруч з ним. Наші хлопці, які купалися в озері, побачили характерні конвульсії і зрозуміли, що вода в озері під напругою і попередили інших, що потрібно терміново залишити воду", - розповів Костянтин Макаров.

"Нас було багато. Ми бачили це на власні очі і не могли допомогти. Всі до останнього вірили, що хлопці прийдуть до тями і разом зі швидкою допомогою намагалися повернути їх до життя...", - додав він.

Підпис до фото, "Бреч" є популярним місцем відпочинку серед IT-спеціалістів