Найкращі кадри планети: переможці конкурсу Earth Photo - 2021

44 хвилин(и) тому

Автор фото, Rosie Hallam Підпис до фото, Селамау (по центру) - перша у своїй родині, хто продовжує початкову освіту. У її матері й батька такої можливості не було

Переможцем фотоконкурсу Earth Photo цього року став проєкт про освіту в одній родині з Ефіопії.

Триптих Розі Халлам "Право на освіту" зображає дівчинку Селамау, яка перша у своїй родині продовжує навчання після початкової школи. Також поруч на фото зображена матір дівчинки Меселех та її батько Марко.

Селамау з родини фермерів, які беруть участь в освітній програмі.

Триптих також переміг у категорії "Люди".

"Гендерна рівність"

"Освіта - це водночас основне право людини й розумна інвестиція", - переконана авторка проєкту-переможця Розі Халлам.

"Це має вирішальне значення для розвитку та допомагає закласти основи соціального добробуту, економічного зростання та безпеки, гендерної рівності та миру", - додає вона.

Лісове господарство Англії та Королівське географічне товариство обрали переможців у шести категоріях із короткого списку з 55 фотографій та чотирьох фільмів.

Конкурс Earth Photo має на меті показати найкраще в екологічних візуальних засобах масової інформації та спонукати до обговорення світу та його мешканців.

Автор фото, Edward Bateman Підпис до фото, 3D-реконструкція скелі Хаф-Доум у Національному парку Йосеміті у Каліфорнії

Фото Едварда Бейтмена зі скелею Хаф-Доум у Йосеміті взимку перемогло у категорії "Місця".

Обмеження, спричинені коронавірусом, унеможливлювали подорож до національного парку, тому митець відтворив цю сцену на своєму кухонному столі з 3D-пейзажем, отриманим на основі географічних даних Геологічної служби США і невеликого аерозольного розпилювача.

Автор фото, Markus van Hauten Підпис до фото, Геотермальне джерело, Ісландія

Фото "Блакитний басейн" Маркуса ван Хаутена, що зображує приховане геотермальне джерело на малолюдному високогірному плато в Ісландії, перемогло у категорії "Природа".

Автор фото, Roberto Bueno Підпис до фото, Тераси виноградників, Іспанія

"Ліс як сад" Роберто Буено - аерофото пишних лісових схилів, що виросли біля виноградників, створених людиною в Іспанії, перемогло у категорії "Ліси, що змінюються".

Автор фото, Antonio Perez Підпис до фото, Мешканка Фувеме, Гана

Автор фото, Antonio Perez Підпис до фото, Мешканець Фувеме, Гана

Автор фото, Antonio Perez Підпис до фото, Мешканка Фувеме, Гана

Серія фото Антоніо Переса "Море рухає нас" з Фувеме, що у Гані, демонструє портрети людей, які безпосередньо та суттєво постраждали від ерозії узбережжя в Західній Африці. Ця серія перемогла у категорії "Клімат змін".

А короткометражка П'єрпаоло Міттіки та Алессандро Тесей "Семипалатинський полігон, злочин ядерних випробувань" про людську та екологічну спадщину випробувань зброї під час Холодної війни переміг у категорії "Відео".

Фотовиставка робіт конкурсу Earth Photo, що потрапили до короткого списку, триватиме до 25 серпня у павільйоні Королівського географічного товариства в Лондоні.