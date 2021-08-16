Найкращі кадри планети: переможці конкурсу Earth Photo - 2021
Переможцем фотоконкурсу Earth Photo цього року став проєкт про освіту в одній родині з Ефіопії.
Триптих Розі Халлам "Право на освіту" зображає дівчинку Селамау, яка перша у своїй родині продовжує навчання після початкової школи. Також поруч на фото зображена матір дівчинки Меселех та її батько Марко.
Селамау з родини фермерів, які беруть участь в освітній програмі.
Триптих також переміг у категорії "Люди".
"Гендерна рівність"
"Освіта - це водночас основне право людини й розумна інвестиція", - переконана авторка проєкту-переможця Розі Халлам.
"Це має вирішальне значення для розвитку та допомагає закласти основи соціального добробуту, економічного зростання та безпеки, гендерної рівності та миру", - додає вона.
Лісове господарство Англії та Королівське географічне товариство обрали переможців у шести категоріях із короткого списку з 55 фотографій та чотирьох фільмів.
Конкурс Earth Photo має на меті показати найкраще в екологічних візуальних засобах масової інформації та спонукати до обговорення світу та його мешканців.
Фото Едварда Бейтмена зі скелею Хаф-Доум у Йосеміті взимку перемогло у категорії "Місця".
Обмеження, спричинені коронавірусом, унеможливлювали подорож до національного парку, тому митець відтворив цю сцену на своєму кухонному столі з 3D-пейзажем, отриманим на основі географічних даних Геологічної служби США і невеликого аерозольного розпилювача.
Фото "Блакитний басейн" Маркуса ван Хаутена, що зображує приховане геотермальне джерело на малолюдному високогірному плато в Ісландії, перемогло у категорії "Природа".
"Ліс як сад" Роберто Буено - аерофото пишних лісових схилів, що виросли біля виноградників, створених людиною в Іспанії, перемогло у категорії "Ліси, що змінюються".
Серія фото Антоніо Переса "Море рухає нас" з Фувеме, що у Гані, демонструє портрети людей, які безпосередньо та суттєво постраждали від ерозії узбережжя в Західній Африці. Ця серія перемогла у категорії "Клімат змін".
А короткометражка П'єрпаоло Міттіки та Алессандро Тесей "Семипалатинський полігон, злочин ядерних випробувань" про людську та екологічну спадщину випробувань зброї під час Холодної війни переміг у категорії "Відео".
Фотовиставка робіт конкурсу Earth Photo, що потрапили до короткого списку, триватиме до 25 серпня у павільйоні Королівського географічного товариства в Лондоні.
Усі фото: Royal Geographical Society