Шахрайські евакуатори: у Києві незаконно відвозили авто на штрафмайданчики. Під підозрою - чиновники КМДА

38 хвилин(и) тому

Автор фото, gp.gov.ua

У Києві викрили злочинне об'єднання, до складу якого входили посадовці Київської міської державної адміністрації, яке займалося незаконною евакуацією автомобілів.

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру п'ятьом чиновникам КМДА та двом керівникам приватних компаній.

За даними слідства, схему запровадив один із керівників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Разом з керівництвом управління з паркування, інспекторами, а також керівниками приватних служб, які займаються евакуацією, учасники схеми безпідставно евакуйовували припарковані авто з вулиць Києва на штрафмайданчики.

Власники могли забрати свої автомобілі лише після оплати "штрафів", сума яких була вдвічі більшою за офіційну. Суму цих штрафів у генпрокуратурі не називають.

"Щоденно члени організованої групи мали складати 300 актів, на підставі яких приватні служби евакуювали транспортні засоби. Щоб виконувати "денний план", вони вдавалися до хитрощів - біля припаркованого автомобіля встановлювали знак "Дорожні роботи", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Автор фото, gp.gov.ua

Вдома у підозрюваних знайшли "значну кількість" актів огляду та тимчасового тримання транспортних засобів.

Паралізована інспекція

У КМДА кажуть, що розслідування стосується подій 2019-2020 років.

"Наразі Інспекція обезголовлена і практично паралізована. Сервери та робочі станції інспекції вилучені", - написав заступник голови КМДА Костянтин Усов у Telegram.

Усов наголосив, що необхідно якнайшвидше відновити діяльність інспекції, адже "хаос на вулицях" та "анархія на пішохідних переходах - неприпустимі". За його словами, київська влада співпрацює зі слідством.

Автор фото, gp.gov.ua

Якщо ваш автомобіль евакуювали

Автомобіль евакуюють, якщо він запаркований з порушенням правил дорожнього руху.

У разі, якщо вашого авто немає на місці, зателефонуйте на 102 або на гарячу лінію патрульної поліції за номером (044) 287-82-82, щоби перевірити, чи автомобіль не евакуювали.

Черговий перевіряє і якщо авто евакуювали, водію розкажуть, як діяти далі. Після сплати штрафу та підписання відповідних документів автомобіль можна забрати зі штрафмайданчика.

Якщо ваш автомобіль евакуювали у Києві, вам доведеться заплатити приблизно 2000 грн.

Автор фото, УНІАН

Сума штрафу визначається статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення і розраховується наступним чином:

штраф - 680 грн (або 50% - 340 грн, якщо оплата здійснюється протягом 10 банківських днів з дня скоєння правопорушення);

сплата за доправлення на штрафмайданчик - 1270 грн;

сплата за зберігання на штрафмайданчику - 144 грн за добу.

Сплатити штраф можна лише через банк.

Кому йдуть гроші?

У квітневому журналістському розслідуванні BIHUS info йшлося про те, що система евакуації автомобілів у Києві налаштована на збагачення приватних фірм.

Адже опції виписати штраф водію, чиє авто припарковане з порушеннями, які не перешкоджають руху, немає. Усі авто евакуйовують.

З трьох рахунків, які оплачують власники евакуйованих автомобілів, - штраф, евакуатор, штрафмайданчик, - до бюджету Києва йде лише штраф. Тобто 680 або 340 гривень, якщо оплатити протягом десяти днів. Ще 144 гривні отримує Нацполіція за зберігання автівки на штрафмайданчику.

Решту, а саме 1270 грн, отримують компанії-власники евакуаторів.

За вісім годин журналісти нарахували на одному майданчику 165 евакуйованих автівок. З них 19 привезли евакуатори без маркування, 11 - Київтранспарксервісу, 8 - Центром організації дорожнього руху, а 127 належали приватним фірмам.