Тисячі людей штурмують аеропорт Кабула, щоб втекти від "Талібану"

44 хвилин(и) тому

З переходом Кабула під контроль талібів останнім безпечним способом виїхати з країни виявився столичний аеропорт.

У неділю тисячі людей прорвалися крізь загорожу до злітно-посадкової смуги в надії сісти на перший-ліпший літак.

Утім усі комерційні рейси з Афганістану наразі призупинені.

Деякі люди намагалися зачепитися за військово-транспортний літак США, коли той розганявся перед зльотом.

Україні вдалося власним літаком евакуювати з країни 79 людей, у тому числі вісьмох українців.

В Афганістані лишаються близько пів сотні українських громадян.

Майже з усіма ними встановлено зв'язок. Дипломати з'ясовують, хто із них прагне евакуюватися.