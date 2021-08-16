Тисячі людей штурмують аеропорт Кабула, щоб втекти від "Талібану"
З переходом Кабула під контроль талібів останнім безпечним способом виїхати з країни виявився столичний аеропорт.
У неділю тисячі людей прорвалися крізь загорожу до злітно-посадкової смуги в надії сісти на перший-ліпший літак.
Утім усі комерційні рейси з Афганістану наразі призупинені.
Деякі люди намагалися зачепитися за військово-транспортний літак США, коли той розганявся перед зльотом.
Україні вдалося власним літаком евакуювати з країни 79 людей, у тому числі вісьмох українців.
В Афганістані лишаються близько пів сотні українських громадян.
Майже з усіма ними встановлено зв'язок. Дипломати з'ясовують, хто із них прагне евакуюватися.
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