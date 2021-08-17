Боба Ділана звинуватили в розбещенні дитини 56 років тому. Він заперечує

40 хвилин(и) тому

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На американського співака й музиканта Боба Ділана подала до суду жінка, яка каже, що він сексуально розбещував її у 1965 році, коли їй було лише 12 років.

Речник Ділана сказав ВВС, що "заява 56-річної давності не відповідає дійсності і буде рішуче оскаржена".

У судовій справі стверджується, що він "використав свій статус музиканта, щоб дати [позивачці] алкоголь та наркотики та декілька разів сексуально знущатися з неї", використовуючи погрози фізичного насильства.

Там також ідеться, що розбещення відбувалося в помешканні Ділана в нью-йоркському готелі "Челсі".

Нобелівського лауреата, якому зараз 80 років, звинувачують у нападі, погрозах, протиправному позбавленні волі та заподіянні емоційного стресу.

Позивачка, якій зараз 68 років, проживає у штаті Коннектикут. Її ім'я не розголошують.

Вона сказала, що співак завдав їй "серйозної психологічної шкоди та емоційних травм", і хоче, щоб його судив суд присяжних.

За словами позивачки, зірка здійснював "хижі, сексуальні та протиправні дії" навмисно і без її згоди.

Вона стверджує, що зазнала "серйозних психічних страждань, мук, приниження та сорому, а також економічних втрат".

Документи були подані до суду за день до завершення тимчасового "юридичного вікна", яке дозволяє подання позовів щодо злочинів сексуального характеру, що відбулись в минулому.

Боб Ділан, справжнє ім'я якого Роберт Аллен Ціммерман, упродовж понад 60-річної кар'єри продав понад 125 мільйонів альбомів по всьому світу. Серед його найвідоміших пісень - Blowin' In The Wind та The Times They Are a-Changin'.

У 2016 році лауреат премій "Греммі" та "Оскар" отримав Нобелівську премію з літератури, ставши першим автором пісень, який отримав цю престижну нагороду.