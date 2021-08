Боба Ділана звинуватили в розбещенні дитини 56 років тому. Він заперечує

40 хвилин(и) тому

Боб Ділан, справжнє ім'я якого Роберт Аллен Ціммерман, упродовж понад 60-річної кар'єри продав понад 125 мільйонів альбомів по всьому світу. Серед його найвідоміших пісень - Blowin' In The Wind та The Times They Are a-Changin'.