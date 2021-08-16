"Мені шкода людей, які там залишилися": розповідь українки, яка виїхала з Кабула

1 година тому

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Про хаос і тисняву в аеропорту Кабула, про українців, які хотіли вилетіти, та тих, хто свідомо залишилися, а також про місцевих мешканців, яким жити під владою "Талібану", розповіла українка, якій вдалося виїхати з Афганістану.

У розмові з ВВС News Україна вона попросила не називати своє ім'я, але уточнила, що працює на одній із афганських авіаліній.

"Ми організовували цей рейс та збирали людей за списками українського МЗС. Також було багато охочих з інших країн, які летіли через Україну транзитом. Також афганці з посвідками на проживання в Україні", - розповіла українка про рейс з Кабула у неділю, 15 серпня.

За її словами, громадян України було не дуже багато. Хто зміг - евакуювався раніше.

"Не всі з наших пасажирів з'явилися. Деякі українці не змогли вилетіти цього дня, тому що Кабул був перекритий. До аеропорту фізично було важко дістатися. Нам довелося брати людей, яких не було в списку", - розповіла працівниця авіаіндустрії.

Але через правила безпеки не можна було взяти на борт усіх охочих, повний літак пасажирів. Це зумовлено обмеженнями через температурний режим та гірську місцевість.

Хаос в аеропорту

Українка згадує величезний хаос, що панував в аеропорту Кабула напередодні.

"Люди просто проривалися через термінал аеропорту напролом, там панував хаос і тиснява. Кожен хотів пройти якомога швидше. Якщо їх не брали в літак, вони його просто блокували", - розповіла співрозмовниця ВВС News Україна.

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Їхньому літаку вдалося злетіти лише тому, що він стояв на дальній стоянці. Люди, які хотіли евакуюватися, просто не встигли добігти.

За словами жінки, рейси турецької авіакомпанії до Ташкента виконати не вдалося - їх просто заблокували місцеві мешканці, які хотіли виїхати з Кабула.

Евакуація українців

Міністерство закордонних справ України повідомило, що в Афганістані залишаються 74 українці. Вони хочуть евакуюватися, і посольство України в Таджикистані встановило з ними зв'язок.

Співрозмовниця ВВС News Україна розповіла, що до неї звернулася група з 12 українців, які б хотіли виїхати, але список на її літак уже був сформований, і вона спрямувала їх до посольства України в Таджикистані.

Усього Україна евакуювала з Афганістану 79 людей, з яких 8 - громадяни України, повідомили в МЗС.

За словами співрозмовниці ВВС, деякі українці зараз не хочуть виїжджати. Одна із причин - чекають, поки над аеропортом і містом відновиться якийсь контроль.

Можливо, припускає вона, евакуюватися в такій паніці, як в неділю, було й небезпечніше, аніж зачекати тиждень і евакуюватися, коли наведуть порядок.

"Якщо налагодиться ситуація в аеропорту, там стоїть цілий парк літаків. Але спочатку треба звільнити летовище від людей, які просто руйнують літаки", - додає співрозмовниця ВВС.

Ситуація в Кабулі

15 серпня рух "Талібан" взяв Афганістан практично під повний контроль. Наразі іноземні війська контролюють аеропорт Кабула, звідки відбувається евакуація.

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Водночас за словами очевидиці подій, у Кабулі досить спокійно і мирно, звуки пострілів було чутно лише один раз.

Співрозмовниця ВВС розповідає, що працювала в Афганістані три роки: два місяці в Кабулі, місяць в Україні. Мала ще 2-3 тижні залишатися на роботі.

"З місцевих ніхто не вірив, що так станеться, що так скоро здадуть це місто. Мені подзвонили вчора ввечері і сказали збирати речі", - розповідає евакуйована українка.

За її словами, рішення їхати було однозначним, адже вона жінка і не могла б почуватися безпечно за режиму талібів.

"Я не встигла злякатися. Мені шкода тих людей, що там залишилися. Вони повертаються в минуле", - додає українка.

З евакуйованою українкою спілкувалася Вікторія Жуган.