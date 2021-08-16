Усі рейси з Кабула призупинили. В аеропорту понад мільйон людей

22 хвилин(и) тому

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Усі військові та цивільні рейси в аеропорт Кабула і з нього тимчасово призупинені, заявив представник Пентагону.

Він не уточнив, коли польоти до столиці Афганістану відновлять. Зараз військові США встановлюють контроль над аеропортом.

Найближчим часом в аеропорту очікують борт з 500 американськими військовими.

Представник Пентагону Джон Кірбі раніше заявив, що мета відомства - евакуювати по кілька тисяч людей на день.

15 серпня рух "Талібан" взяв Афганістан практично під повний контроль. Наразі іноземні війська контролюють аеропорт Кабула, звідки відбувається евакуація.

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В аеропорту Кабула триває хаос та паніка. Тисячі афганців намагаються залишити країну, але на всіх не вистачає літаків.

Агентство супутникових зйомок Maxar опублікувало фото кабульського аеропорту з орбіти. На знімках видно людей на злітно-посадковій смузі та величезну пробку на перехресті поряд з будівлею.

Офіційну кількість людей в кабульському аеропорту поки ніхто не озвучував, тому точних цифр немає.

Афганець, який працював перекладачем для американської сторони, чекає евакуації в аеропорту Кабула.

Він розповів ВВС, що в аеропорту понад мільйон людей.

"Таліби залякали людей. Дуже багато людей рушили до аеропорту. Я впав, люди бігли по мені. Я переліз через стіну і так потрапив в аеропорт", - розповів він.

"Літаки не літають. Нещодавно я бачив, як C-130 (американський військово-транспортний літак - Ред.) зайшов на посадку, але через натовп не міг приземлитися. Він просто полетів. Люди - чоловіки і жінки - все ще прибувають", - описує ситуацію очевидець.

Він додав, що в аеропорту у людей немає ні води, ні їжі з собою.

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Перші загиблі в аеропорту

Повідомляють про п'ятьох загиблих в аеропорту.

У понеділок американські солдати застрелили двох озброєних чоловіків. Ще троє людей загинули після падіння з літака, за який вони чіплялися невдовзі після зльоту.

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Американські військові були змушені відкрити вогонь у повітря, щоби розігнати людей, які намагалися силою дістатися до літаків.

З'явилося кілька відео про людей, які бігають злітно-посадковою смугою аеропорту і намагаються сісти на літаки.

Евакуація українців

Українка, яка працює на одній з афганських авіаліній і попросила не називати своє ім'я, розповіла ВВС News Україна, вона що їхньому літаку вдалося у неділю вилетіти з Кабула, тому що він стояв на дальній стоянці, до нього не так швидко встигли добігти люди.

За її словами, громадян України було не дуже багато.

"Деякі українці не змогли вилетіти цього дня, тому що Кабул був перекритий. До аеропорту фізично було важко дістатися. Нам довелося брати людей, яких не було в списку", - розповіла співрозмовниця.

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Міністерство закордонних справ України повідомило, що в Афганістані залишаються 74 українці. Вони хочуть евакуюватися, і посольство України в Таджикистані встановило з ними зв'язок.

Усього Україна евакуювала з Афганістану 79 людей, з яких 8 - громадяни України, повідомили в МЗС.

"79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану вирвалися з небезпеки і хаосу українським бортом. Серед них є і зовсім малі діти", - повідомив у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Ситуація в Афганістані

15 серпня бойовики руху "Талібан" без опору зайняли афганську столицю. Президент Ашраф Гані, як повідомляється, втік до Узбекистану. У своєму зверненні у соцмережах він пояснив, що таким чином він хотів запобігти "кривавій бані" в афганській столиці.

Міністр оборони Бісмілла Хан Мохаммаді відреагував на поведінку президента засудженням у Twitter : "Вони зв'язали нам руки за спиною і продали Батьківщину, проклятий багатій та його банда".

Кореспондент New York Times в Афганістані Шаріф Хасан написав у Twitter, що афганці ніколи не пробачать Гані: "Гані міг би домовитися з талібами 3 місяці тому. Він відмовився це зробити. Тепер він втік. А афганці, які переважно проти ідеології талібів, тепер повинні заплатити ціну за його помилки".

Автор фото, ВВС

Надвечір в Кабулі з'явилися патрулі талібів, а їхні представники фотографувалися у президентському палаці.

Наразі вся територія Афганістану за виключенням міжнародного аеропорту Кабула, де перебувають військові країн НАТО, є підконтрольною "Талібану".

Держдепартамент США заявив, що американські військові убезпечили периметр аеропорту Кабула. Більшість рейсів комерційних авіакомпаній наразі припинені, пріоритет надається військовим літакам, які вивозять персонал посольств і деяких місцевих співробітників.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Аеропорт Кабула лишається останньою надією для людей, які не хочуть жити під правлінням "Талібану"

У неділю США евакуювали посольство у Кабулі. Припинила діяльність низка посольств західних країн.

США домовилися з Албанією та Косово, що вони приймуть на деякий час частину афганських громадян, яких евакуюють з Кабула.