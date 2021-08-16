Втеча з Афганістану і пошук загиблих після землетрусу на Гаїті. Теленовини ВВС
У випуску новин:
- Паніка і хаос в аеропорту Кабула після того, як владу взяв "Талібан". Українка розповіла, як вилетіла з Афганістану.
- Швидкий наступ: таліби без бою взяли столицю під контроль. Лише 10 днів тому вони зайняли перше велике місто.
- Якою тепер буде політика США щодо Афганістану.
- Гаїті після руйнівного землетрусу. Загинули щонайменше 1297 людей, тисячі постраждали.
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