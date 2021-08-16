Втеча з Афганістану і пошук загиблих після землетрусу на Гаїті. Теленовини ВВС

12 хвилин(и) тому

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Паніка і хаос в аеропорту Кабула після того, як владу взяв "Талібан". Українка розповіла, як вилетіла з Афганістану.

Швидкий наступ: таліби без бою взяли столицю під контроль. Лише 10 днів тому вони зайняли перше велике місто.

Якою тепер буде політика США щодо Афганістану.

Гаїті після руйнівного землетрусу. Загинули щонайменше 1297 людей, тисячі постраждали.

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