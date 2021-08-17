Байден: "Американці не мають помирати на війні, на якій афганці не хочуть боронити себе"

45 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Президент США Джо Байден у своєму зверненні до американської нації заявив, що "рішуче" наполягає на правильності свого рішення про виведення американських військ з Афганістану і не планує його змінювати.

"Американські війська не можуть і не мають воювати та помирати на війні, у якій афганські сили не хочуть боронити себе", - наголосив він.

"Скількох ще життів американців це варте?", - запитав він у критиків.

Водночас він визнав, що просування "Талібану" в Афганістані виявилася швидшим, ніж очікували у Вашингтоні.

"Пан Гані наполягав, що афганські сили будуть боротися, - сказав Байден про президента Афганістану. - Очевидно, він виявився неправий".

"У будь-якому випадку, події останнього тижня підтверджують, що припинення військового втручання США було правильним рішенням", - сказав президент США.

15 серпня рух "Талібан" захопив без бою столицю країни Кабул і тепер майже повністю контролює Афганістан. Президент Ашраф Гані втік з країни.

Війська країн НАТО контролюють міжнародний аеропорт Кабула, звідки вивозять літаками персонал посольств та афганців, які співпрацювали з західними країнами.

Виведення американських військ з США піддали критиці деякі політики-республіканці.

"Те, що ми бачимо в Афганістані, - це катастрофа, яка не зменшується. Відступ адміністрації Байдена залишить пляму на репутації Сполучених Штатів", - вважає лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнел.

Державотворення не було метою

За словами Байдена, місія США в Афганістані ніколи не полягала у побудові держави, її метою було запобігання терактам на американській території.

Президент США Джо Байден під час телезвернення щодо ситуації в Афганістані заявив, що готовий до критики, але не стане "передавати ситуацію в Афганістані у спадок наступному, вже п'ятому за рахунком, президенту США".

"Я 46-й президент США, і на мені все закінчиться", - заявив він.

"За двадцять років я чудово зрозумів, що відповідний момент для виведення американських сил з Афганістану ніколи не настане. Державотворення ніколи не було місією США в Афганістані", - сказав Байден.

США будуть захищати своїх громадян. Якщо їм загрожуватиме небезпека, США використають "руйнівну силу", попередив він.

Як США допоможуть афганцям

"Ми продовжимо говорити про права народу Афганістану, жінок і дівчаток цієї країни", - пообіцяв Байден.

Президент США в найзагальніших рисах описав нову політику США в Афганістані. "Тепер ми зосередимося на тому, що можливо зробити", - сказав він.

США мають намір:

Продовжувати підтримку афганського народу.

Віддавати пріоритет дипломатії, ефективно використовувати міжнародний вплив і гуманітарну допомогу.

Домагатися дипломатичних контактів, щоб запобігти хаосу і нестабільності.

Говорити про порушення прав афганців.

"Як я вже казав, наша зовнішня політика повинна будуватися на правах людини, але не шляхом нескінченного військового втручання", - сказав Байден.

Пізніше стало відомо, що Джо Байден розпорядився виділити 500 млн доларів на допомогу афганським біженцям.

У короткому розпорядженні Байдена, опублікованому на сайті Білого дому увечері в понеділок, йдеться, що Держдепартамент США може витратити до 500 млн доларів з Фонду екстреної допомоги біженцям і мігрантам на "непередбачені, термінові потреби біженців, жертв конфлікту та інших осіб, які опинилися в небезпеці у нинішній ситуації в Афганістані".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Таліби на вулицях Кабула

Чи була евакуація провальною?

Відповідаючи на критику про те, що США недостатньо швидко діяли в питанні евакуації афганців, яким загрожує смерть за співпрацю з американцями, Байден сказав, що для цього були дві причини.

"Афганці самі не хотіли їхати раніше", - почав він.

Друга причина, за його словами, полягала в тому, що афганські чиновники не хотіли дати поштовх кризі довіри до афганської влади, яка б розпочалася у випадку масової евакуації.

Байден також нагадав про домовленість колишнього президента США Дональда Трампа з талібами, згідно з якою американська військова присутність в Афганістані скоротилося з 15,5 тис. до 2,5 тисяч військових. Він також повідомив, що договір адміністрації Трампа з талібами передбачав готовність до повного виводу військ ще до 1 травня 2021 року.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Афганці намагаються переправити дітей на територію міжнародного аеропорту Кабула

"У військовому сенсі "Талібан" був найсильнішим з 2001 року", - розповів Байден.

"Вибір, який я повинен був зробити як ваш президент, полягав у наступному: або діяти відповідно тієї угоди, або бути готовими битися з "Талібаном" під час травневої військової кампанії", - продовжив президент США.

За його словами, не було жодної домовленості, яка б захищала американських військових від нападу з боку талібів після 1 травня.