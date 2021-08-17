Військовий літак США евакуював 640 афганців. Це фото підірвало соцмережі

37 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Американський військово-транспортний літак Boeing C-17 у неділю вивіз із Кабула в Катар 640 афганців. Про це в понеділок увечері стало відомо кореспондентам видання DefenceOne, які отримали фото заповненого людьми вантажного салону від військових.

Всі ці люди в хаосі, який відбувався в кабульському аеропорту, зуміли потрапити в американський літак з відкритою рампою.

640 людей - це більше за безпечне навантаження, але екіпаж літака вирішив все-таки летіти. Вважається, що це найбільша кількість людей, які перевозили на літаках такого типу.

У коментарях під фотографією, опублікованою у Twitter журналіста DefenceOne Маркуса Вайсбергера користувачі соцмережі дякують екіпажу літака за вчинок.

"Екіпаж літака - герої. Нехай благословить їх Бог", - пише користувачка Ронда Робертс.

Інші користувачі обурюються, що на фотографії чоловіків більше за жінок та дітей.

Дехто порівняв літак з Ковчегом Ноя з біблійного оповідання.

Автор фото, Defence One/Reuters

15 серпня рух "Талібан" захопив без бою столицю країни Кабул і тепер майже повністю контролює Афганістан. Президент Ашраф Гані втік з країни.

Війська країн НАТО контролюють міжнародний аеропорт Кабула, звідки вивозять літаками персонал посольств та афганців, які співпрацювали з західними країнами.

Евакуацію з Кабула відновили

Евакуаційні польоти поновлюються в аеропорту Кабула, повідомляє агентство Reuters.

Напередодні вильоти довелося скасувати після того, як натовп заповнив злітно-посадкову смугу, а кілька афганців намагалися зачепитися за літаки і загинули після падіння з великої висоти. Кілька рейсів не змогли приземлитися і пішли на запасні аеродроми.

Військові рейси для евакуації дипломатів та цивільних осіб з Афганістану поновилися рано вранці у вівторок після того, як злітно-посадкову смугу в аеропорту очистили від тисяч людей, які вирішили втекти після перемоги талібів, пише Reuters. Агентство посилається на представників західних структур, які відповідають за безпеку в аеропорту.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Афганська родина намагається потрапити на територію міжнародного аеропорту Кабула, 16 серпня

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У понеділок в аеропорту був натовп людей та паніка

Автор фото, Getty Images

Раніше стало відомо, що США хочуть вивозити з Кабула по 5 тисяч людей на день.