Нова Зеландія запроваджує жорсткий локдаун через один випадок Covid-19
Нова Зеландія оголосила про термінове запровадження карантину після того, як один чоловік отримав позитивний результат тесту на Covid-19. Це перший випадок хвороби у країні за пів року.
Випадок виявили в Окленді - тепер це місто піде на карантин на тиждень, тоді як у решті країни локдаун оголосили на три дні.
Влада каже, що вивчає можливість того, що йдеться про штам Дельта.
Приблизно 20% населення країни пройшли повну вакцинацію.
Коромандель, прибережне місто, яке відвідав заражений чоловік, також перебуватиме на карантині протягом семи днів.
Прем'єр-міністр Джасінда Ардерн заявила, що необхідні найжорсткіші правила "рівня 4" - закриття шкіл, офісів та всіх підприємств, працюватимуть лише служби першої необхідності.
"Я хочу запевнити Нову Зеландію в тому, що ми планували цю можливість. Швидка і жорстка реакція вже спрацьовувала дня нас раніше", - сказала вона.
Пацієнт - 58-річний чоловік, який, як вважають, був заразним із минулого четверга.
Існує щонайменше 23 потенційних місця передачі віруса іншим людям.
Повідомляють про паніку в супермаркетах Окленда, оскільки місцеві жителі очікували швидкого запровадження карантину.
Офіційні особи заявили, що швидка й жорстка реакція необхідна через страх перед штамом Дельта та через відсутність чіткого зв'язку між новим випадком та кордоном чи карантинними об'єктами.
Дані, оприлюднені Міністерством охорони здоров'я Нової Зеландії в понеділок, показали, що всі випадки Covid-19, виявлені на кордоні країни за останні тижні, були Дельтою.
"Ми бачили, що відбувається в інших місцях, якщо вчасно не зреагувати. У нас є тільки один шанс", - сказала пані Ардерн у телевізійній промові.
Нова Зеландія успішно ліквідувала вірус у межах своїх кордонів, хоча міжнародні кордони залишаються переважно закритими.
Однак програма вакцинації рухається повільно - за даними організації Our World in Data, лише 20% людей повністю вакциновані, а 33% людей отримали одну дозу.