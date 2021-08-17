Нова Зеландія запроваджує жорсткий локдаун через один випадок Covid-19

Прем'єрка країни Джасінда Ардерн

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Прем'єрка країни Джасінда Ардерн

Нова Зеландія оголосила про термінове запровадження карантину після того, як один чоловік отримав позитивний результат тесту на Covid-19. Це перший випадок хвороби у країні за пів року.

Випадок виявили в Окленді - тепер це місто піде на карантин на тиждень, тоді як у решті країни локдаун оголосили на три дні.

Влада каже, що вивчає можливість того, що йдеться про штам Дельта.

Приблизно 20% населення країни пройшли повну вакцинацію.

Коромандель, прибережне місто, яке відвідав заражений чоловік, також перебуватиме на карантині протягом семи днів.

Прем'єр-міністр Джасінда Ардерн заявила, що необхідні найжорсткіші правила "рівня 4" - закриття шкіл, офісів та всіх підприємств, працюватимуть лише служби першої необхідності.

"Я хочу запевнити Нову Зеландію в тому, що ми планували цю можливість. Швидка і жорстка реакція вже спрацьовувала дня нас раніше", - сказала вона.

Пацієнт - 58-річний чоловік, який, як вважають, був заразним із минулого четверга.

Існує щонайменше 23 потенційних місця передачі віруса іншим людям.

Повідомляють про паніку в супермаркетах Окленда, оскільки місцеві жителі очікували швидкого запровадження карантину.

Офіційні особи заявили, що швидка й жорстка реакція необхідна через страх перед штамом Дельта та через відсутність чіткого зв'язку між новим випадком та кордоном чи карантинними об'єктами.

Дані, оприлюднені Міністерством охорони здоров'я Нової Зеландії в понеділок, показали, що всі випадки Covid-19, виявлені на кордоні країни за останні тижні, були Дельтою.

"Ми бачили, що відбувається в інших місцях, якщо вчасно не зреагувати. У нас є тільки один шанс", - сказала пані Ардерн у телевізійній промові.

Нова Зеландія успішно ліквідувала вірус у межах своїх кордонів, хоча міжнародні кордони залишаються переважно закритими.

Однак програма вакцинації рухається повільно - за даними організації Our World in Data, лише 20% людей повністю вакциновані, а 33% людей отримали одну дозу.

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