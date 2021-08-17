Біля Москви розбився новітній російський військовий літак Іл-112В. Чим він особливий

46 хвилин(и) тому

Автор фото, ILYUSHIN Підпис до фото, Іл-112В - новий зразок російських літаків

Дослідний зразок нового російського військово-транспортного літака Іл-112В розбився біля Москви.

Це третій після Sukhoi Superjet і МС-21 небойовий літак, повністю спроєктований в Росії після розпаду СРСР. Він повинен був брати участь в форумі "Армія-2021".

Російська влада очікує, що ці літаки замінять українські "Ан" на ринку транспортної авіації.

Аварія сталася під час тренувального польоту, повідомили в пресслужбі Об'єднаної авіабудівної корпорації.

"Під час тренувального польоту при заході на посадку в районі аеродрому Кубинка в лісосмузі сталася аварія легкого військово-транспортного літака Іл-112В. Подробиці події уточнюються", - заявили в ОАК.

На борту Іл-112В було три людини, пише Інтерфакс з посиланням на своє джерело. "Літак вилетів з аеродрому" Кубинка "і зазнав аварії", - сказав співрозмовник агентства.

"Машина експериментальна, її випробовували при надлишкових навантаженнях. Версія відмови техніки в числі пріоритетних", - розповіло джерело Інтерфаксу.

У соцмережах доступні відео очевидців аварії, на яких помітно, що двигун літака перед падінням охопив вогонь.

13 серпня дослідний екземпляр нового легкого військово-транспортного літака Іл-112В прилетів з воронезького заводу в Підмосков'я для участі в форумі "Армія-2021".

Іл-112В - перший військово-транспортний літак, розроблений в Росії "з нуля" після розпаду Радянського Союзу.

Він повинен замінити Ан-24 і Ан-26. Іл-112В призначений для транспортування і повітряного десантування до 5 тонн легких зразків озброєння, військової техніки, вантажів та особового складу.