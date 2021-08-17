Бійки на Алеї Небесної сотні. Як Кличко свариться з Банковою через "95 квартал на місці розстрілів"

6 хвилин(и) тому

Автор фото, Олександр Погребиський

У вівторок на місці, де в лютому 2014 року розстріляли активістів Майдану, почали встановлювати інсталяцію з атрибутами радянського побуту.

Така інсталяція на Алеї Героїв Небесної сотні викликала шквал критики у соцмережах.

Мер Києва Віталій Кличко приїхав на місце і заявив, що ці предмети приберуть. Але майже одразу їх почала нищити група молодиків, виникли бійки з поліцією. Кількох людей затримали.

Інсталяція на Алеї Героїв Небесної сотні

Автор фото, Олександр Погребиський

На узвозі, який йде від Майдану Незалежності до верхнього виходу зі станції метро Хрещатик, у вівторок зранку почали встановлювати інсталяції, які нагадують побут Радянського Союзу.

Зокрема там встановили стіни "радянської квартири", а також макети автоматів з газованою водою, які стояли у містах СРСР.

Автор фото, Олександр Погребиський Підпис до фото, "Це абсурдні інсталяції, які закривають обличчя героїв Небесної сотні", - пояснив своє незадоволення депутат Київради Олександр Погребиський

Фото, які почали з'являтися у соцмережах, викликали шквал критики.

Пізніше на місці з'явився мер Києва Віталій Кличко, який заявив, що інсталяцію не погодили з міською владою.

Він запевнив, що її приберуть.

"Якийсь 95-й квартал влаштовувати тут ми не дозволимо. На цьому місці загинули патріоти. Я був одним з людей, які були на цьому місці. І це місце святе. На цьому місці загинули люди. Ніяких погоджень на встановлення цього "бардака" ми не давали", - заявив Віталій Кличко.

За його словами, на День Незалежності тут було погоджено "виключно покладення квітів".

Автор фото, Герман Крігер, Watchers Підпис до фото, "Смачне морозиво і газировка" - типовий аргумент під час дискусій про те, чим був гарний Радянський Союз

"Зараз даю доручення благоустрою це все прибрати. Тому що це зневага до людей, які віддали життя".

Віталій Кличко підтвердив, що цим питанням займається Офіс президента.

Сутички

Автор фото, Олександр Рудоманов

Раніше тут з'явився депутат Київради Олександр Погребиський.

У коментарі BBC News Україна він розповів, що, за словами представників Музею Небесної сотні, у віданні якого ця територія, встановлення цих інсталяцій тут не погоджували.

Після заяви Кличка про те, що інсталяцію приберуть, активісти спробували її знести самостійно.

Автор фото, Олександр Рудоманов

Через це виникла сутичка з поліцію.

Кількох активістів затримали.

"Це зовсім не про те"

Автор фото, Олександр Рудоманов

"Це не зовсім до Офісу президента, хоча ОП бере найактивніші учать і підготовці Дня незалежності. Але там є організаційний комітет", - прокоментував ситуацію речник Офісу президента Зеленського Сергій Никифоров.

Він назвав всю ситуацію "наслідком маніпуляцій" і заперечив, що інсталяція мала на меті "провокування ностальгії до Радянського Союзу".

Автор фото, Олександр Рудоманов

"Це зовсім не про те. Це декорації до телевізійної трансляції на День незалежності. Там є всі епохи, через які Україна пройшла до власне Дня незалежності. Там є козацька доба, за задумом мала бути царська доба, Друга світова війна", - додав Сергій Никифоров.

За його словами, "люди, які намагаються знести ці конструкції, свідомо акцентують увагу на радянському періоді, ігноруючи усе інше".