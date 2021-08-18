Петраков став новим тренером збірної України з футболу. Що про нього відомо

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Виступ команди Олександра Петракова - головний сюрприз світової першості 2019 року. Україна вперше стала чемпіоном світу серед молодіжних команд

Українська асоціація футболу призначила тимчасового тренера національної збірної - Олександра Петракова.

"Олександр Петраков готуватиме національну збірну до подальших виступів у кваліфікації до ЧС-2022 у статусі виконувача обов'язків головного тренера. Таке рішення ухвалив Виконком Української асоціації футболу", - повідомив керівник Української асоціації футболу Андрій Павелко вночі 18 серпня.

Петраков змінить Андрія Шевченка, у якого після Євро-2020 закінчився контракт з УАФ і вони його не продовжили.

Раніше можливим новим тренером збірної називали Сергія Реброва, але у нього чинний контракт з клубом "Аль-Айн" з ОАЕ.

Багато оглядачів вважають, що Ребров очолить збірну пізніше. І саме тому Петракова призначили у статусі в.о.

До останнього моменту Ребров сподівався залагодити питання з контрактом у ОАЕ та почати працювати зі збірною.

Вже 1 вересня команда України зіграє з Казахстаном у груповому турнірі на відборі до Чемпіонату світу.

Перша гра ще під керівництвом Шевченка завершилася внічию 1:1, що з урахуванням домашнього матчу оцінили як негативний результат.

Тож зустріч з казахами стане першим випробуванням для Петракова.

Автор фото, УАФ

Хто такий Петраков

"Всесвітньо відомий спеціаліст, має високий авторитет серед нашої футбольної спільноти і необхідні знання та досвід для того, щоб на даному етапі очолити головну команду країни", - так оцінив Петракова Павелко.

Олександр Петраков до цього був тренером юнацької збірної України U-18 - гравців віком до 18 років.

У 2019 році під його керівництвом інша молодіжна збірна U-20 (до 20 років) виграла молодіжний чемпіонат світу - у фіналі вони обіграли Південну Корею 3:1.

Автор фото, uaf.ua

Сам 64-річний Олександр Петраков є вихованцем київського "Динамо", але за киян фактично не грав.

Петраков народився у Києві, свого часу грав на позиції захисника.

У професійній кар'єрі Петраков і у 1970-1980-х виступав за клуби нижчих радянських ліг: "Локомотив" (Вінниця), СКА (Київ), "Дніпро" (Черкаси), "Авангард" (Рівне), "Колос" (Нікополь).

Пізніше став тренером, працював з кількома українськими клубами, а у 2001 році очолив дитячо-юнацьку школу київського "Динамо", яку тренував п'ять років.

А з 2010 року почав працювати з різними юнацькими збірними України: від U-17 до U-20.

Ці команди вважаються основною підготовкою нових гравців для основного складу збірної України.