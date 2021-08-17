Історичне фото з Афганістану: що розповідає знімок з 640 біженцями в літаку

44 хвилин(и) тому

Автор фото, DEFENSE ONE

Це фото увійде в історію: Талібан взяв владу в Афганістані і сотні афганців скупчилися в американському військово-транспортному літаку, який вилітає з Кабулу.

Більшість людей на ньому - чоловіки, хоча є й жінки та діти.

Вираз їхніх облич можна оцінити як суміш тривоги та певного полегшення.

Це фото, не верифіковане BBC, опублікував вебсайт американських аналітиків з питань міжнародної безпеки Defense One.

У неділю ці люди в паніці змогли прорватися через навантажувальну рампу літака. Як повідомляє сайт з посиланням на посадовців Сполучених Штатів, екіпаж вирішив, що за таких умов краще злітати, ніж силою виганяти людей з повітряного судна.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Військово-транспортний літак C-17 Globemaster III (архівне фото)

Фото зроблене на борту літака McDonnell Douglas/Boeing C-17 Globemaster - це американське стратегічне транспортне судно, розроблене для Повітряних сил США у 1980-х та на початку 1990-х років.

640 людей, що, як повідомляється, були на його борту на фото, - найбільша кількість, яку може перевозити літак цього типу.

Це число наближається (хоча й менше) до рекордної кількості людей, яких коли-небудь перевозив будь-який літак - у травні 1991 року Ізраїль в рамках рятувальної операції "Соломон" вивіз на Boeing 747 більше тисячі єврейських біженців з Ефіопії.

Автор фото, DEFENSE ONE

Водночас американський чиновник, якого цитує Defense One, розповів, що літак, на якому зробили фото, лише один з кількох рейсів з Кабулу, які вивезли сотні афганців з країни.

Ця фотографія разюче відрізняється від знімків, які з'явилися з понеділка, на яких видно, як тисячі афганців проривалися у кабульський аеропорт після того, як Талібан взяв під контроль їхнє місто.

Американським військовим було важко утримати ситуацію під контролем.

Тоді ж з'явилися кадри, як літак того ж типу C-17 Globemaster злітав крізь натовп афганців, що намагалися потрапити і чіплялися за нього.

За даними медіа, щонайменше двоє людей впали і розбилися, коли він злетів.

У соцмережах багато питають про те, чому на всіх цих відео більшість людей, які втікають - чоловіки.

Одне з можливих пояснень - жінки просто залишаються вдома через страх того, як з ними поводитиметься Талібан.

Інша ймовірна причина полягає в тому, що багато родин бажають, щоб першими поїхали чоловіки, які зможуть допомагати фінансово з-за кордону та згодом зможуть забрати їх до себе.

Водночас кількість тих, хто спробував виїхати з Афганістану літаками, насправді може бути лише краплею в морі тисяч людей, які прагнуть залишити країну через режим талібів.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Літак з Єфіопії в 1991 році вважається повітряним судном, яке перевезло найбільше пасажирів у історії

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) закликало країни, де багатьом афганцям раніше відмовили у статусі біженців, зараз не повертати їх на батьківщину.

У самому Афганістані кількість внутрішньо переміщених осіб оцінюється в 550 тисяч з початку року.

20-30 тисяч афганців щотижня залишають країну, розповіла у коментарі CNN представниця UNHCR Кароліна ван Бюрен.

Серед тих, хто втікає, багато афганців, які раніше працювали на структури США як перекладачі та інші робітники - зараз вони вважають, що з приходом талібів їхнє життя в небезпеці.

Іншою вагомою причиною для біженців є досвід попереднього правління Талібану у 1990-х з його варварськими покараннями та жорстокими правилами для жінок.

На початку серпня Білий дім оголосив про плани допомоги з переселенням афганців, пов'язаних з США. У понеділок Джо Байден повідомив, що для підтримки афганських біженців виділять 500 млн доларів.

За спеціальною візовою програмою Сполучені Штати вже вивезли з країни близько 2 тисяч афганців.

У планах - ще кілька тисяч.

Інші країни допомагають з цим процесом, зокрема Німеччина.

Канцлерка Ангела Меркель розповіла керівникам своєї партії, що Німеччина, ймовірно, буде змушена евакуювати близько 10 тисяч людей з Афганістану.

Британія вивезла з країни 150 своїх громадян у неділю.

Минулого тижня британці вивезли також 289 афганців, за словами британського міністра закордонних справ Домініка Рааба, ще кілька сотень виїдуть найближчим часом.

Ситуація в Афганістані породила занепокоєння про нову хвилю біженців у Європу, як раніше це було з війною у Сирії.