Сутички на Майдані, тяжка доля жінок Афганістану і аварія літака в Росії. Теленовини ВВС

31 хвилин(и) тому

У випуску 17 серпня:

Радянська дійсність і політика незалежності: мер Києва проти історичних інсталяцій на Алеї героїв Небесної сотні. Пояснюємо обставини конфлікту.

Таліби перебирають владу в Афганістані і просять чиновників та урядовців повернутися на робочі місця. А жінкам обіцяють права - відповідно до законів Ісламу. Чого чекати афганкам?

З аеропорту Кабула повновилися рейси, якими не згодні з владою талібів афганці вилітають за кордон. Чи варто Європі чекати нової хвилі біженців?

Катастрофа військово-транспортного літака в Росії. Чи розплачується російська авіаційна галузь за втрату зв'язків з українськими авіаконструкторами? Погляд з Москви.

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