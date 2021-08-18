Лідер "Талібану" повернувся в Афганістан з вигнання. Таліби обіцяють загальну амністію

1 година тому

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З Катару в Афганістан повернувся з вигнання лідер "політичного крила" "Талібану" мулла Абдель Гані Барадар.

Мулла вилетів саме в Кандагар, на духовну батьківщину "Талібану". Це місто, яке було головним оплотом ісламістів до того, як 20 років тому талібів вигнали американці.

У соцмережах з'явилося відео, на якому місцеві жителі вітають автомобіль Барадара, який рухається дорогою з аеропорту.

Також таліби провели у Кабулі пресконференцію, на якій пообіцяли загальну амністію та пояснили основні принципи своєї внутрішньої та зовнішньої політики.

Абдель Гані Барадар був наближеним до попереднього лідера "Талібану" - мулли Омара, який був фактичним керівником Афганістану у 1996-2001 роках. У цей час Барадар займав різні посади, зокрема керівника провінції Герат і посаду, яка є аналогом заступника голови генштабу збройних сил.

З 2018 року Барадар керував дипломатичним підрозділом "Талібану" у Катарі, де вів перемовини з США. Саме він підписав угоду, яка передбачала виведення військових США з Афганістану.

Водночас легітимний віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех заявив, що після втечі президента Ашрафа Гані він є законним в.о. президента. В аудіоповідомленні для BBC політик розповів, що він досі на території Афганістану і що війна не закінчилася.

Амрулла Салех - соратник лідера "Північного альянсу", польового командира таджицького походження Ахмада Шаха Масуда, який довгий час боровся проти "Талібану" і загинув внаслідок теракту у 2001 році.

17 серпня була опублікована фотографія, на якій Салех перебуває разом з сином покійного польового командира Ахмадом Масудом. Ці політики оголосили про формування сил опору талібам в Панджшерській долині, яка вже була центром спротиву під час попереднього правління "Талібану".

Тим часом на адресу президента-втікача Ашрафа Гані лунає дедалі більше звинувачень. Ексдепутатка парламенту Афганістану Ілай Ершад в інтерв'ю BBC назвала його боягузом.

За словами Ершад, у неділю президент повідомив колегам, що відправляється на зустріч до міністерства оборони, а сам на гелікоптері залишив країну.

"Він кинув свою країну, свій народ, я не можу зрозуміти, чому я так довіряла йому і голосувала за нього. Я б дуже хотіла, щоб він повернувся, я б хотіла подивитися йому в очі і сказати: я - жінка, і я залишилася тут", - сказала ексдепутатка.

Водночас один з наближених до Гані людей розповів BBC, що керівництво країни саме просило президента покинути Афганістан, щоб уникнути кровопролиття, і що він планує повернутися.

Погляд талібів на майбутнє

Представники талібів у вівторок провели в Кабулі першу з моменту захоплення влади в країні пресконференцію.

"Після 20 років боротьби ми емансипували країну і вигнали іноземців, - заявив представник руху Забіхула Муджахід. - І цим моментом може пишатися весь наш народ. Ми не хочемо, щоб Афганістан залишався полем бою, ми прощаємо всіх, хто боровся проти нас, ворожнеча закінчена. Ми не хочемо мати ні зовнішніх, ні внутрішніх ворогів".

"Ми не хочемо, щоб в Кабулі панував хаос. Ми не мали наміру входити в Кабул, аби процес передачі влади минув без проблем. Але, на жаль, попередній уряд був таким некомпетентним, що його служби безпеки не могли забезпечити цю безпеку, і нам довелося щось з цим робити. Нам довелося зайняти Кабул, щоб забезпечити безпеку його мешканців", - додав він.

"Я хочу запевнити міжнародну спільноту, в тому що ніхто не постраждає, - заявив також Муджахід. - Нам не потрібні проблеми з міжнародною спільнотою, але ми маємо право діяти відповідно до наших релігійних принципів. У інших країн можуть бути інші підходи, правила і закони, тож і афганці мають право на власні правила і закони, які відповідають нашим цінностям".

Він також прокоментував становище жінок та ЗМІ у майбутньому.

"Ми зобов'язуємося дотримуватися прав жінок відповідно до законів шаріату, і вони будуть працювати пліч-о-пліч з нами. Ми хочемо запевнити міжнародну спільноту, що не буде ніякої дискримінації".

"Я б хотів також запевнити ЗМІ в тому, що ми поважаємо засоби масової інформації в наших культурних рамках, - продовжив представник талібів. - Приватні ЗМІ можуть залишатися вільними і незалежними. Проте іслам відіграє величезну роль в нашій країні, тому ісламські цінності мають поважатися".

"Неупередженість ЗМІ дуже важлива, - підкреслив Муджахід, - вони можуть критикувати нашу роботу, щоб ми могли виправитися, проте ЗМІ не повинні працювати проти нас".