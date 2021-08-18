Увесь центр Києва сьогодні перекриють. Буде репетиція параду

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

У середу в центрі Києва відбудеться репетиція військового параду до Дня незалежності. У ній візьме участь багато гусеничної та колісної військової техніки.

З 15:00 до 01:15 обмежать рух та змінять маршрути громадського транспорту, повідомляє КМДА.

Робота деяких маршрутів громадського транспорту може зупинитися.

Репетиції зі схожими обмеженнями пройдуть також 20 та 22 серпня.

18 серпня рух перекриють повністю з 15:00 до 01:15 по вулицях Велика Васильківська, Хрещатик, Михайла Грушевського, Михайлівська, Богдана Хмельницького, Паркова дорога, Набережно-Хрещатицька, Володимирський узвіз, Боричів узвіз, Петрівська алея.

Обмежать рух з 15:30 до 18:00 на проспекті Перемоги, вулиці академіка Туполєва, Маршала Рибалка, В'ячеслава Чорновола, Старовокзальної, Жилянської, Антоновича.

З 19:00 до 01:15 обмежать рух на проспекті Перемоги, по вулицях Нижній Вал, Глибочицька, Глибочицький проїзд, Старовокзальна, Жилянська, Антоновича.

Також із 15:30 до 01:15 заплановане обмеження руху транспорту на вул. Льва Толстого (на ділянці від вул. Терещенківської до площі Льва Толстого) та на вул. Петра Сагайдачного (на ділянці від Боричевого узвозу до вул. Ігорівської).

Автор фото, КМДА

Які маршрути громадського транспорту можуть зупинитися

В КМДА повідомляють, що можлива тимчасова зупинка роботи громадського транспорту:

автобусів № 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500

трамваїв № 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19

тролейбусів № 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94-Н