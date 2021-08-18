Україна евакуювала з Афганістану відому афганську режисерку

58 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сахра Карімі 2019 року стала першою жінкою на посаді директора АфганФільму

Український літак, яким увечері 15 серпня з Кабула полетіли 79 людей, евакуював відому афганську режисерку Сахру Карімі.

"Словацька академія фільму та телебачення, уряд України (офіс президента та МЗС), уряд Туреччини, посольство Словаччини в Ірані. Всі разом вони допомогли мені вибратися з Кабула. Я жива і в безпеці", - написала режисерка у Twitter.

Сахра Карімі отримала освіту в кіноуніверситетах Словаччини та Чехії. У 2019 році вона стала першою жінкою на посаді директора державної кінокомпанії АфганФільм.

ТСН повідомляє, що режисерку евакуювали разом з її родиною. Нещодавно вона звернулася до міжнародної спільноти з проханням допомогти афганським режисерам, життя яких перебуває у небезпеці після приходу до влади "Талібану".

Україна готує евакуацію 150 українців та членів їхніх родин

Евакуаційним рейсом 15 серпня Україна змогла евакуювати 79 людей. Серед них були 8 українців, а також громадяни Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Таджикистану та Афганістану.

Зараз МЗС готує наступний евакуаційний рейс.

"Загалом понад 150 українців, членів їхніх родин та інших іноземців повідомили про бажання бути евакуйованими з Афганістану. МЗС з причетними відомствами працює над створенням умов для їхньої безпечної евакуації", - повідомив BBC News Україна речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, є два варіанти евакуації - літаком, який вже перебуває в аеропорту Кабула або літаком Міністерства оборони, який вилетів сьогодні з Києва.

Труднощі евакуації наразі полягають у безпеці пасажирів на шляху в аеропорт Кабула, технічній підготовці рейсу, оскільки в аеропорту припинили діяльність деякі сервісні служби, та отриманні дозволу на виліт.

"Евакуація розпочнеться, щойно будуть вирішені ці питання", - зазначив Ніколенко.

Він також додав, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переговорив з одним із 12 українців, які працюють на колишній військовій базі поблизу Кабула. Вони перебувають у безпеці.

"Наше посольство підтримує з ними регулярний зв'язок, взаємодіє з причетними сторонами задля розблокування бази і евакуації", - зазначив Ніколенко.