Україна евакуювала з Афганістану відому афганську режисерку
Український літак, яким увечері 15 серпня з Кабула полетіли 79 людей, евакуював відому афганську режисерку Сахру Карімі.
"Словацька академія фільму та телебачення, уряд України (офіс президента та МЗС), уряд Туреччини, посольство Словаччини в Ірані. Всі разом вони допомогли мені вибратися з Кабула. Я жива і в безпеці", - написала режисерка у Twitter.
Сахра Карімі отримала освіту в кіноуніверситетах Словаччини та Чехії. У 2019 році вона стала першою жінкою на посаді директора державної кінокомпанії АфганФільм.
ТСН повідомляє, що режисерку евакуювали разом з її родиною. Нещодавно вона звернулася до міжнародної спільноти з проханням допомогти афганським режисерам, життя яких перебуває у небезпеці після приходу до влади "Талібану".
Україна готує евакуацію 150 українців та членів їхніх родин
Евакуаційним рейсом 15 серпня Україна змогла евакуювати 79 людей. Серед них були 8 українців, а також громадяни Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Таджикистану та Афганістану.
Зараз МЗС готує наступний евакуаційний рейс.
"Загалом понад 150 українців, членів їхніх родин та інших іноземців повідомили про бажання бути евакуйованими з Афганістану. МЗС з причетними відомствами працює над створенням умов для їхньої безпечної евакуації", - повідомив BBC News Україна речник МЗС Олег Ніколенко.
За його словами, є два варіанти евакуації - літаком, який вже перебуває в аеропорту Кабула або літаком Міністерства оборони, який вилетів сьогодні з Києва.
Труднощі евакуації наразі полягають у безпеці пасажирів на шляху в аеропорт Кабула, технічній підготовці рейсу, оскільки в аеропорту припинили діяльність деякі сервісні служби, та отриманні дозволу на виліт.
"Евакуація розпочнеться, щойно будуть вирішені ці питання", - зазначив Ніколенко.
Він також додав, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переговорив з одним із 12 українців, які працюють на колишній військовій базі поблизу Кабула. Вони перебувають у безпеці.
"Наше посольство підтримує з ними регулярний зв'язок, взаємодіє з причетними сторонами задля розблокування бази і евакуації", - зазначив Ніколенко.