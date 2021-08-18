Україна евакуювала з Афганістану відому афганську режисерку

Сахра Карімі

Автор фото, Getty Images

Підпис до фото,

Сахра Карімі 2019 року стала першою жінкою на посаді директора АфганФільму

Український літак, яким увечері 15 серпня з Кабула полетіли 79 людей, евакуював відому афганську режисерку Сахру Карімі.

"Словацька академія фільму та телебачення, уряд України (офіс президента та МЗС), уряд Туреччини, посольство Словаччини в Ірані. Всі разом вони допомогли мені вибратися з Кабула. Я жива і в безпеці", - написала режисерка у Twitter.

Сахра Карімі отримала освіту в кіноуніверситетах Словаччини та Чехії. У 2019 році вона стала першою жінкою на посаді директора державної кінокомпанії АфганФільм.

ТСН повідомляє, що режисерку евакуювали разом з її родиною. Нещодавно вона звернулася до міжнародної спільноти з проханням допомогти афганським режисерам, життя яких перебуває у небезпеці після приходу до влади "Талібану".

Україна готує евакуацію 150 українців та членів їхніх родин

Евакуаційним рейсом 15 серпня Україна змогла евакуювати 79 людей. Серед них були 8 українців, а також громадяни Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Таджикистану та Афганістану.

Зараз МЗС готує наступний евакуаційний рейс.

"Загалом понад 150 українців, членів їхніх родин та інших іноземців повідомили про бажання бути евакуйованими з Афганістану. МЗС з причетними відомствами працює над створенням умов для їхньої безпечної евакуації", - повідомив BBC News Україна речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, є два варіанти евакуації - літаком, який вже перебуває в аеропорту Кабула або літаком Міністерства оборони, який вилетів сьогодні з Києва.

Труднощі евакуації наразі полягають у безпеці пасажирів на шляху в аеропорт Кабула, технічній підготовці рейсу, оскільки в аеропорту припинили діяльність деякі сервісні служби, та отриманні дозволу на виліт.

"Евакуація розпочнеться, щойно будуть вирішені ці питання", - зазначив Ніколенко.

Він також додав, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переговорив з одним із 12 українців, які працюють на колишній військовій базі поблизу Кабула. Вони перебувають у безпеці.

"Наше посольство підтримує з ними регулярний зв'язок, взаємодіє з причетними сторонами задля розблокування бази і евакуації", - зазначив Ніколенко.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber.