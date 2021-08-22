Чим унікальний Бирючий Острів. Президентська резиденція, маяк і покинуте селище

Ліза Жарких

для BBC News Україна

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Микола Леоненко

Коса Бирючий Острів (яку вважають також півостровом та колишнім островом) довго була закритою територією для туристів.

Тут розташована так звана "президентська дача" - цю традицію "дач", яку розпочав Микита Хрущов, продовжили керівники незалежної України.

Хрущов був на дачі тільки один раз.

А у 2003 році на півострові зустрічались Кучма та Путін.

Потім тут відпочивала родина Януковича.

З 2015-го острів змогли відвідувати туристи, а на початку цього літа представники Офісу президента України заявили, що відкриють і територію президентської резиденції для гостей.

Під час екскурсії на "президентську дачу" не потрапити

Автор фото, Микола Леоненко

Бирючий - це частина заповідної території Азово-Сиваського національного природного парку.

У 2020 році туристи не могли відвідувати територію, офіційна причина заборони - пандемія COVID-19.

Цьогоріч організовані екскурсії почали проводити тільки з середини літа, розповідає Валерія Бандура - екскурсоводка, яка працює в одній з двох туристичних організацій, що привозять туристів на острів.

Групи прибувають до Бирючого на швидкісному катері, а саме перебування на острові триває кілька годин.

Екскурсоводка каже, що побачити ту чи іншу тварину в дикій природі на Бірючому можна не завжди - як пощастить.

"Ми знайомимося з історією. Звичайно, до нас виходять тварини - це не зоопарк, вони живуть там повністю вільно. Найбільше ми бачимо оленів і ланей. Обов'язково від'їжджаємо до маяка, робимо кілька кадрів і повертаємося. Це наш основний маршрут", - розповідає Валерія.

Відвідування президентської резиденції не входить до екскурсійного маршруту.

Автор фото, Микола Леоненко

Ті, кого короткотривалий візит на острів не влаштовує, можуть залишитись в одному з будинків для відпочинку, розташованих на Бирючому.

Бирючий - це унікальна природа

Кілька тисяч років тому Бирючий поєднувався з Арабатською стрілкою в один берег.

Більшість тварин, які зараз проживають на цій території, акліматизувалися тут у минулому столітті.

Зараз на локації вільно живуть олені та лані, коні, муфлони, азійські дикі віслюки, кулани, уссурійські єноти та лиси.

На Бирючому є два гнізда орлана білохвостого - одного з найбільших птахів України.

Старший науковий співробітник Азово-Сиваського національного природного парку Віталій Коломійчук каже, що з острова Бирючий описано вісім нових для науки рослин, а флора цієї території унікальна.

Вчений наводить приклади: "Дуже цікаві рідкісні кримські рослини залишились у рефугіумі на Бирючому острові. Це пізньоцвіт анкарський, золотоборідник цикадовий - злак, який був поширений на Джарилгачі та залишився невеличким анклавом на Бирючому".

На території Азово-Сиваського національного природного парку зростають 38 видів грибів і рослин, занесених до Червоної книги України.

Людей з острова переселили

Автор фото, Микола Леоненко

До 1969 року на Бирючому існувало рибальське селище, в якому в різний час жило від 250 до 900 людей.

У поселенні жили рибалки з Генічеська, а на косі діяли додаткові станції рибзаводу.

Валерія Бандура розповідає, що занепало селище через драматичні події.

"У 1969 році в морі був дуже активний шторм. По Арабатській стрілці перемило залізницю, і саме в цей момент затопило острів. Рівень води піднявся вище, ніж рівень берегів. І людям треба будо ховатися на горищах, щоб врятувати своє життя", - переповідає історію жінка.

Під час затоплення багато диких тварин загинули, а людей пізніше переселили.

Зараз на острові постійно перебувають до тридцяти осіб. Більшість - це єгері, які доглядають за територією.

Доглядачі маяка у третьому поколінні

Автор фото, Микола Леоненко

Одна з важливих екскурсійних точок Бирючого - місцевий маяк.

Під час туру до маяка лише під'їжджають, але не заходять всередину.

Екскурсоводка каже, що доглядач маяка займається цією справою вже в третьому поколінні, але його нащадки не планують продовжувати сімейну традицію.

Маяк є реконструкцією будівлі дев'ятнадцятого століття, яку знищили під час Другої світової.

За висотою його можна порівняти з одинадцятиповерховим будинком.

"Кожен вечір, перебуваючи на території міста Генічеськ, і на пляжі, і на Арабатській стрілці, ми можемо спостерігати за тим, як запалюється наш маяк. Його вигляд максимально наближений до маяка, який стояв тут у XIX столітті", - говорить Валерія.

Нині Бирючий - це півострів. Але є теорія, за якою 2035 року ця місцевість знову повністю стане острівною.