Чим унікальний Бирючий Острів. Президентська резиденція, маяк і покинуте селище
- Ліза Жарких
- для BBC News Україна
Коса Бирючий Острів (яку вважають також півостровом та колишнім островом) довго була закритою територією для туристів.
Тут розташована так звана "президентська дача" - цю традицію "дач", яку розпочав Микита Хрущов, продовжили керівники незалежної України.
Хрущов був на дачі тільки один раз.
А у 2003 році на півострові зустрічались Кучма та Путін.
Потім тут відпочивала родина Януковича.
З 2015-го острів змогли відвідувати туристи, а на початку цього літа представники Офісу президента України заявили, що відкриють і територію президентської резиденції для гостей.
Під час екскурсії на "президентську дачу" не потрапити
Бирючий - це частина заповідної території Азово-Сиваського національного природного парку.
У 2020 році туристи не могли відвідувати територію, офіційна причина заборони - пандемія COVID-19.
Цьогоріч організовані екскурсії почали проводити тільки з середини літа, розповідає Валерія Бандура - екскурсоводка, яка працює в одній з двох туристичних організацій, що привозять туристів на острів.
Групи прибувають до Бирючого на швидкісному катері, а саме перебування на острові триває кілька годин.
Екскурсоводка каже, що побачити ту чи іншу тварину в дикій природі на Бірючому можна не завжди - як пощастить.
"Ми знайомимося з історією. Звичайно, до нас виходять тварини - це не зоопарк, вони живуть там повністю вільно. Найбільше ми бачимо оленів і ланей. Обов'язково від'їжджаємо до маяка, робимо кілька кадрів і повертаємося. Це наш основний маршрут", - розповідає Валерія.
Відвідування президентської резиденції не входить до екскурсійного маршруту.
Ті, кого короткотривалий візит на острів не влаштовує, можуть залишитись в одному з будинків для відпочинку, розташованих на Бирючому.
Бирючий - це унікальна природа
Кілька тисяч років тому Бирючий поєднувався з Арабатською стрілкою в один берег.
Більшість тварин, які зараз проживають на цій території, акліматизувалися тут у минулому столітті.
Зараз на локації вільно живуть олені та лані, коні, муфлони, азійські дикі віслюки, кулани, уссурійські єноти та лиси.
На Бирючому є два гнізда орлана білохвостого - одного з найбільших птахів України.
Старший науковий співробітник Азово-Сиваського національного природного парку Віталій Коломійчук каже, що з острова Бирючий описано вісім нових для науки рослин, а флора цієї території унікальна.
Вчений наводить приклади: "Дуже цікаві рідкісні кримські рослини залишились у рефугіумі на Бирючому острові. Це пізньоцвіт анкарський, золотоборідник цикадовий - злак, який був поширений на Джарилгачі та залишився невеличким анклавом на Бирючому".
На території Азово-Сиваського національного природного парку зростають 38 видів грибів і рослин, занесених до Червоної книги України.
Людей з острова переселили
До 1969 року на Бирючому існувало рибальське селище, в якому в різний час жило від 250 до 900 людей.
У поселенні жили рибалки з Генічеська, а на косі діяли додаткові станції рибзаводу.
Валерія Бандура розповідає, що занепало селище через драматичні події.
"У 1969 році в морі був дуже активний шторм. По Арабатській стрілці перемило залізницю, і саме в цей момент затопило острів. Рівень води піднявся вище, ніж рівень берегів. І людям треба будо ховатися на горищах, щоб врятувати своє життя", - переповідає історію жінка.
Під час затоплення багато диких тварин загинули, а людей пізніше переселили.
Зараз на острові постійно перебувають до тридцяти осіб. Більшість - це єгері, які доглядають за територією.
Доглядачі маяка у третьому поколінні
Одна з важливих екскурсійних точок Бирючого - місцевий маяк.
Під час туру до маяка лише під'їжджають, але не заходять всередину.
Екскурсоводка каже, що доглядач маяка займається цією справою вже в третьому поколінні, але його нащадки не планують продовжувати сімейну традицію.
Маяк є реконструкцією будівлі дев'ятнадцятого століття, яку знищили під час Другої світової.
За висотою його можна порівняти з одинадцятиповерховим будинком.
"Кожен вечір, перебуваючи на території міста Генічеськ, і на пляжі, і на Арабатській стрілці, ми можемо спостерігати за тим, як запалюється наш маяк. Його вигляд максимально наближений до маяка, який стояв тут у XIX столітті", - говорить Валерія.
Нині Бирючий - це півострів. Але є теорія, за якою 2035 року ця місцевість знову повністю стане острівною.