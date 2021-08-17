Жану Беленюку дали пістолет і офіцерське звання

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Міноборони України

Міноборони повідомляє про те, що єдиний олімпійський чемпіон України в Токіо Жан Беленюк отримав нове офіцерське звання - старший лейтенант.

Також йому вручили "заохочувальну відзнаку Міноборони" - пістолет Макарова.

Старший лейтенант Жан Беленюк

В Україні низка спортсменів офіційно залишаються військовослужбовцями.

Сьогодні з військовими, які брали участь в Олімпіаді у Токіо, зустрівся міністр оборони Андрій Таран.

Автор фото, Міноборони України

"Старший лейтенант Жан Беленюк виступає у боротьбі греко-римського стилю, він став єдиним українським спортсменом, кому підкорилася найвища нагорода під час XXXІІ літніх Олімпійських ігор у Токіо", - повідомив сайт Міноборони.

Жан Беленюк також депутат від партії "Слуга народу", в парламенті він є заступником голови парламентського комітету з питань молоді і спорту.

Напад на Беленюка

Нещодавно у центрі Києва невідомі люди напали на Беленюка і намагалися спровокувати бійку, ображаючи його через колір шкіри.

"Кілька хвилин тому невідомі мені молодики підійшовши до мене в центрі Києва (Печерськ), намагалися спровокувати конфлікт! Викрикуючи образливі речі типу: "чорна мавпа щось знає про патріотизм?!" та "вали до Африки!" Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тож зі мною все нормально, але…", - написав пан Беленюк.

Після інциденту атлет запитав у Facebook, чи "українець Я для своєї держави", "наскільки Олімпійський чемпіон може себе безпечно почувати в своїй Батьківщині і в рідному місті" і "чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?"

Поліція оголосила, що розслідує ситуацію не як "хуліганство", а саме за статтею про расизм - як "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової належності".

Які результати розслідування - невідомо.