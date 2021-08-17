"Нацкорпус" поламав радянські декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні

1 година тому

За тиждень до святкування Дня незалежності на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві з'явилися інсталяції - інтер'єри квартир доби СРСР, автомати з газованою водою та морозивом.

В Офісі президента пояснили, що це декорації для телеефіру.

Утім мер Києва Віталій Кличко заявив, що міська влада дозволу на встановлення інсталяцій не надавала, і попросив комунальні служби прибрати Алею.

Представники "Національного корпусу" спробували зробити це самотужки, що спричинило сутички з поліцією.

Офіс президента каже, що ідея інсталяцій - його, а от виконання - оргкомітету святкування 24 серпня. І з'ясовує, чи мав оргкомітет дозвіл на встановлення декорацій на Алеї.