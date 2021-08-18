Реальна армія Афганістану була в шість разів меншою за офіційну - джерела BBC

59 хвилин(и) тому

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Джерела програми BBC Newsnight стверджують, що одним з основних чинників поразки урядової армії в Афганістані було те, що її чисельність була майже в шість разів меншою за заявлену. Реальна кількість урядових військових також була вдвічі нижчою за оціночну кількість бойовиків "Талібану".

Офіційна чисельність афганської армії - приблизно 300 тисяч людей, на тренування і оснащення яких витратили мільярди доларів.

Однак два обізнаних джерела програми розповіли, що насправді чисельність афганської армії становила приблизно 50 тисяч військових.

Саме таку цифру, за словами одного високопосадового джерела BBC, озвучив призначений у червні 2021 року міністром оборони Афганістану Бісмілла Хан Мохамаді на зустрічі з міністром закордонних справ Афганістану. Після втечі президента Ашрафа Гані міністр оборони звинуватив його у зраді.

"Вони зв'язали нам руки за спиною і продали батьківщину, проклятий багатій та його банда", - написав Мохамаді у Twitter. Пізніше стало відомо, що Гані втік з країни саме тоді, коли мав їхати на зустріч з міністром оборони.

Друге джерело, експерт з міжнародного тероризму Саджан Гоель, вважає цифру в 50 тисяч військових близькою до істини.

Ми не можемо перевірити справжність цих цифр, однак якщо дані підтвердяться, вони допоможуть пояснити, чому таліби зуміли зайняти регіональні столиці та Кабул з такою легкістю.

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BBC звернулася до Білого дому з питанням, чи передавали президенту Байдену розвідувальні дані про те, що особовий склад афганської армії налічує лише 50 тис. людей.

Представник Білого дому відмовився відповідати на це питання.

Скільки грошей США витратили на афганську армію

Офіційні дані свідчать, що США спрямували 88,32 млрд доларів на створення афганських сил безпеки, зокрема Афганської національної армії та поліції.

Гроші на утримання 300 тисяч при реальній кількості в 50 тисяч військових могли розкрадатись.

Загалом за офіційними даними, з 2001 по 2019 рік США витратили на військові операції та проєкти в Афганістані близько 822 млрд доларів. Ця сума, однак, не враховує витрати у Пакистані, який США використовує як базу для афганських операцій.