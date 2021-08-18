Свято на братській могилі: на чиєму похованні поставили сцену до Дня незалежності

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Володимир Прокопів / shukach.com Підпис до фото, Сцену в Маріїнському парку поставили на могилі, де на початку ХХ століття поховали сотні людей - більшовиків та їхніх супротвників з УНР

Організатори святкування Дня незалежності в Києві встановили сцену прямо на місці братської могили сотень людей, які загинули під час Української революції 1917-1921 років.

Про сцену повідомив заступник голови КМДА і голова фракції "Європейської солідарності" в Київраді Володимир Прокопів.

Автор фото, Володимир Прокопів

"Цікаво, чи виконавців нічого не бентежило, коли на могилах встановлювали сцену?" - запитав він.

"Проблема навіть не у формальних дозволах, а в тому, що монтажні роботи відбувалися прямо на братському похованні учасників революції 1917-1921 років. Це поховання є в реєстрі нерухомих пам'яток", - додав Володимир Прокопів.

Автор фото, Володимир Прокопів

"Зверніть увагу на фото - сцена стоїть просто таки на пам'ятному знаку. Не хочеться моралізувати, але хіба не можна було встановити сцену в іншому місці?" - резюмував київський чиновник.

Щоправда, на самому меморіалі таблички зараз немає.

Автор фото, Тамара Горіха Зерня

"Тобто там під плитою трупи, а над ними буде сцена. Я вже реально боюся цих некрофілів. Ніколи не вгадаєш, що вони знову придумають", - обурилася письменниця Тамара Горіха Зерня.

Під час мітингів опозиції біля Верховної Ради поруч з цим місцем також періодично встановлювали сцени, але їх не монтували одразу на монументі.

Що це за пам'ятник

Автор фото, shukach.com / Granit Підпис до фото, Раніше напис про поховання на монументі був

Цей пам'ятник у 1930-х роках встановила радянська влада у вигляді гранітної урни з меморіальною табличкою.

На ній було написано російською: "Героям Великої Жовтневої Соціалістичної Революції - робітникам і солдатам, які загинули смертю хоробрих у боях за владу Рад 11-13 листопада (29-31 жовтня) 1917 року".

Однак історики розповідали, що там були поховані не лише більшовики, а й їхні супротивники, яких розстріляли біля Маріїнського палацу, коли Київ зайняли більшовистські війська Муравйова.

"Тут трошки більшовиків, трохи офіцерів [царської армії], інтелігенції. Але переважна більшість - можна говорити, напевно, про щонайменше три-чотири сотні - бійці військ Центральної ради", - розповідав "Громадському" про цей меморіал історик Павло Подобєд.

За його словами, після перемоги більшовиків над УНР це місце "закатали у граніт і приблизно посередині поставили урну, на якій написали: могила героїв революції".

"У такий спосіб вони акуратно прибрали з історії цієї могили три-чотири сотні українців, розстріляних офіцерів, інтелігенції. Фактично на могилі тих кількох більшовиків зробили черговий пантеон", - додав історик.

На його думку, це скоріше мав би бути меморіал "захисникам Києва".

Урну та меморіальну табличку невідомі пошкодили у лютому 2014 року під час "стихійної декомунізації" й після того пам'ятник вже не відновлювали.

Другий скандал

Автор фото, Герман Крігер, Watchers Підпис до фото, "Смачне морозиво і газировка" - типовий аргумент під час дискусій про те, чим був гарний Радянський Союз

Це вже другий скандал через підготовку до Дня незалежності.

У вівторок на місці, де в лютому 2014 року розстріляли активістів Майдану, встановили інсталяцію з атрибутами радянського побуту - наприклад, "ностальгійні" автомати з газировкою

Це викликало шквал критики, а мер Києва Віталій Кличко заявив, що інсталяцію з ним не погоджували.

"Якийсь 95-й квартал влаштовувати тут ми не дозволимо. На цьому місці загинули патріоти. Я був одним з людей, які були на цьому місці. І це місце святе. На цьому місці загинули люди. Ніяких погоджень на встановлення цього "бардака" ми не давали", - заявив Віталій Кличко і розпорядився прибрати інсталяцію.

Завершилося все бійкою поліції з активістами "Нацкорпусу", які почали самі зносити "радянські атрибути".

А в Офісі президента Зеленського назвали скандал "маніпуляцією" зі сторони політиків, а не "ностальгією за Радянським Союзом".

"Це зовсім не про те. Це декорації до телевізійної трансляції на День незалежності. Там є всі епохи, через які Україна пройшла до власне Дня незалежності. Там є козацька доба, за задумом мала бути царська доба, Друга світова війна", - розповів речник ОП Сергій Никифоров.