У приміщенні "Ощадбанку" відкриють зал ігрових автоматів

25 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

"Ощадбанку" офіційно дозволили відкрити зал ігрових автоматів у приміщенні одного з київських готелів.

Про це йдеться у рішенні Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Але, як пояснили гравці ринку, ігорний заклад буде утримувати орендар приміщення - готель. Який винаймає приміщення в "Ощадбанку". А заявку на відкриття ігорного закладу може подавати тільки кінцевий власник нерухомості.

"Видати АТ "Державний ощадний банк України"... дозвіл, що підтверджує відповідність приміщення для організації і проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам, встановленим Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", - йдеться у документі.

Там також уточнили, що мова йде про другий поверх готелю "Ramada Encore Kyiv", що розташований на виїзді з Києва на Столичному шосе. Цей готель має категорію чотири зірки.

Площа майбутнього ігрового залу - 1008 квадратних метрів.

"Ощадбанку" дозволили встановити там гральні автомати, організувати азартні ігри та букмекерський пункт. В ігорному залі також будуть електронні рулетки, але без живих дилерів.

В коментарі "Економічній правді" "Ощадбанк" пояснив, що бізнес відкриють у приміщеннях, які їм належать, але вестимуть бізнес не вони.

"До Ощадбанку звернувся оператор 4-зіркового готелю "Рамада", який орендує (з правом викупу) будівлю, що належить банку, з проханням отримати у відповідної комісії сертифікат приміщення згідно з ЗУ "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор". Таку сертифікацію може отримати лише власник приміщення, яким наразі є Ощадбанк", - пояснили в банку.

Автор фото, ramadaencorekiev.com Підпис до фото, Ramada Encore Kyiv

Там кажуть, що приміщення є непрофільним активом, яке він отримав на баланс у рамках фінансової реструктуризації проблемного позичальника.

"Приміщення є в оренді з правом подальшого викупу, і саме орендар планує організувати на його базі гральний заклад. "Ощадбанк" не планує здійснювати будь-яку діяльність, яка стосується організації азартних ігор", - йдеться у позиції банку.

В Україні формально заборонили гральний бізнес у 2009 році, але зали гральних автоматів все одно працювали як "інтернет-клуби".

Влітку 2020 року Верховна Рада знову дозволила азартні ігри, але вже на нових умовах.

Зокрема встановили спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для повноправних казино - це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок і вище.

Проте, як вказують гравці ринку, поза межами столиці казино можуть працювати і в готелях категорії чотири зірки.

Все обладнання має бути сертифіковане і підключене до системи онлайн-моніторингу.