Танки у Києві. Столиця готується до параду

16 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС

18 серпня у центрі Києва відбувається репетиція військового параду до Дня незалежності. У ній бере участь гусенична та колісна військова техніка - загалом понад 400 одиниць.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Бронеавтомобілі "Дозор" або "Онцилла" та БМП з новим бойовим модулем "Спис"

Автор фото, ВВС

Військова техніка проїде Хрещатиком від проспекту Перемоги і залишить центр через Поділ.

Тому вже з 15 години майже весь центр міста та під'їзди до нього перекриті.

Підпис до фото, А тут позаду видно пускову машину українського протикорабельного ракетного комплексу "Нептун"

Репетиції зі схожими обмеженнями відбудуться також 20 та 22 серпня.

Підпис до фото, "Хамві" з безпілотником

Автор фото, ВВС

Сам парад пройде у столиці 24 серпня.

Автор фото, ВВС