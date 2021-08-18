Танки у Києві. Столиця готується до параду
18 серпня у центрі Києва відбувається репетиція військового параду до Дня незалежності. У ній бере участь гусенична та колісна військова техніка - загалом понад 400 одиниць.
Військова техніка проїде Хрещатиком від проспекту Перемоги і залишить центр через Поділ.
Тому вже з 15 години майже весь центр міста та під'їзди до нього перекриті.
Репетиції зі схожими обмеженнями відбудуться також 20 та 22 серпня.
Сам парад пройде у столиці 24 серпня.
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