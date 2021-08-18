Куди втік президент Афганістану Ашраф Гані

1 година тому

Автор фото, Reuters

Стало відомо, де перебуває вже колишній президент Афганістану Ашраф Гані, який донедавна керував країною і про його місце перебування не було нічого відомо, відколи таліби зайняли Кабул.

МЗС Об'єднаних Арабських Еміратів у середу заявило, що Ашраф Гані і його сім'я зараз перебувають у цій країні.

"Міністерство закордонних справ та міжнародного співробітництва Об'єднаних Арабських Еміратів може підтвердити, що ОАЕ прийняли президента Ашрафа Гані і його сім'ю в країні на гуманітарних підставах", - йдеться в повідомленні.

Ашраф Гані залишив Афганістан кілька днів тому, коли таліби увійшли в Кабул і просувалися до президентського палацу.

Сам він заявив тоді, що вирішив виїхати з Афганістану, щоб уникнути кровопролиття. З того часу його місце перебування було невідомим.

Гані називав своє рішення поїхати непростим, але багато афганців критикують за те, що він фактично здав владу талібам.

Раніше з'явилися припущення, що Ашраф Гані в Таджикистані.

"Вивіз гроші"?

Автор фото, AFP Підпис до фото, Гані звинуватили у тому ж, у чому і Януковича в 2014 році - що він втік на гелікоптері з грошима

Посол Афганістану в Таджикистані Мохаммад Захір Агбар стверджує, що президент Гані втік з Кабула не з порожніми руками - з собою, за словами дипломата, він узяв 169 млн доларів.

Розповівши в подробицях про втечу президента Гані на пресконференції в Душанбе, посол назвав дії Гані "зрадою своєї батьківщини і народу".

Він також повідомив, що посольство має намір визнати законним виконувачем обов'язків президента Афганістану колишнього віцепрезидента країни Амруллу Салеха.

Раніше ЗМІ писали, ніби частину готівки Ашраф Гані просто зміг помістити у вертоліт, і її довелося залишити. Підтвердження цієї інформації немає.