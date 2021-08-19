Байден: Якщо буде необхідно, військові США залишаться в Афганістані після 31 серпня

22 хвилин(и) тому

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Президент США Джо Байден дав телеканалу ABC своє перше інтерв'ю після захоплення Афганістану талібами. У ньому він заявив, що американські військові можуть залишитися в Афганістані і після 31 серпня - дати, яку раніше називали як крайній термін для їхнього виведення.

Це станеться, якщо до кінця місяця в Афганістані ще залишатимуться громадяни США, які бажають залишити країну.

"Ми не підемо, поки всіх не витягнемо", - запевнив Байден.

Як саме Байден хоче продовжити цей термін, він не уточнив.

Таліби зараз не перешкоджають іноземцям, які прямують в аеропорт Кабула, але контролюють практично все місто, зокрема, райони поряд з аеропортом.

У відповідь на питання, чому операція з евакуації перетворилася в хаос, президент сказав, що це було неминуче.

"Думка, що якимось чином можна було вийти без хаосу... Я не знаю, як це можна було зробити", - вважає президент США.

Після того, як афганську армію та уряд розгромили, США мали вирішити, чи змінювати свої плани. Альтернативою продовженню виведення військ було б нарощування військової присутності, сказав Байден.

"Це був простий вибір", - сказав він.

В Афганістані залишаються від 10 до 15 тисяч американців. Крім того, США хочуть евакуювати 50-65 тис. афганців, які співпрацювали з американською місією.

США вже змогли вивезти з країни приблизно 5 000 людей, повідомили в Пентагоні.

В інтерв'ю Байден знову поклав відповідальність за те, що трапилося на афганський уряд і збройні сили, які, за його словами, самоусунулися від боротьби.

Після стрімкого захоплення талібами практично всієї території Афганістану рейтинг Байдена впав до найнижчих показників за весь час його президентства. Згідно з останніми опитуваннями, його діяльність на посаді президента схвалюють 46% американців і, як відзначають спостерігачі, ймовірно, це падіння продовжиться в найближчі тижні і місяці.

Тим часом колишній президент США Дональд Трамп назвав рішення розпочати військове вторгнення в Афганістан у 2001 році одним з найгірших в історії США.

"Ми зруйнували Близький Схід, ми витратили на це трильйони доларів, це обійшлося у мільйони життів, і в результаті все залишилося, як було - і навіть ще гірше, тому що треба вибудовувати все знову, - заявив експрезидент в ексклюзивному інтерв'ю каналу Fox News. - Загрузнути там було все одно що застрягти в сипучих пісках".

ЗМІ повідомляють про затримання афганців на шляху до аеропорту

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Афганці скупчуються поряд з територією аеропорту

Згідно з повідомленнями ЗМІ, таліби затримують людей на шляху в аеропорт Кабула. Переважно зупиняють тих, в кого немає авіаквитків.

Аеропорт охороняють військові США, але всі ключові дороги до нього контролює "Талібан".

Тим, у кого виходить дістатися до аеропорту, треба пройти ще одне випробування - увійти в нього і полетіти з країни.