Четверо маленьких дітей заблукали і провели ніч у гірському лісі на Закарпатті. Їх знайшли

30 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС

Чотирьох малих дітей, які загубились на Закарпатті у гірському лісі біля Ужгорода, знайшли. Вони провели ніч там за низької температури +9 градусів.

Раніше про масштабну операцію з пошуку дітей оголосив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Діти ромської національності пішли у ліс за грибами 18 серпня. За даними міністра, дітям було від 5 до 8 років. Проте у ДСНС вказують - від 7 до 14.

"Чотирьох дітлахів віком від 7 до 14 років, які напередодні заблукали в лісовому масиві поблизу с. Порошково під час збирання ягід та грибів, знайшли. Фахівець гірського пошуково-рятувального відділення м. Мукачево Юрій Шпеник, проїжджаючи повз поле, побачив на ньому дітлахів. Він одразу ж їх підібрав та о 09:10 привіз їх до с. Порошково. Попередньо стан їхнього здоров'я задовільний", - повідомили в ДСНС.

"Микола, Людмила, Марійка та Даніела пробули в лісі цілу ніч, але Слава Богу, живі і здорові, хоча і налякані", - написав міністр.

Він також опублікував у Facebook фотографію дітей з повними відрами грібів.

За словами Монастирського, ключову роль зіграло одночасне залучення багатьох людей до пошуків, а також використання техніки.

До пошуків залучали волонтерів, Нацгвардію, поліцію та рятувальників.