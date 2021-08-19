Четверо маленьких дітей заблукали і провели ніч у гірському лісі на Закарпатті. Їх знайшли
Чотирьох малих дітей, які загубились на Закарпатті у гірському лісі біля Ужгорода, знайшли. Вони провели ніч там за низької температури +9 градусів.
Раніше про масштабну операцію з пошуку дітей оголосив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Діти ромської національності пішли у ліс за грибами 18 серпня. За даними міністра, дітям було від 5 до 8 років. Проте у ДСНС вказують - від 7 до 14.
"Чотирьох дітлахів віком від 7 до 14 років, які напередодні заблукали в лісовому масиві поблизу с. Порошково під час збирання ягід та грибів, знайшли. Фахівець гірського пошуково-рятувального відділення м. Мукачево Юрій Шпеник, проїжджаючи повз поле, побачив на ньому дітлахів. Він одразу ж їх підібрав та о 09:10 привіз їх до с. Порошково. Попередньо стан їхнього здоров'я задовільний", - повідомили в ДСНС.
"Микола, Людмила, Марійка та Даніела пробули в лісі цілу ніч, але Слава Богу, живі і здорові, хоча і налякані", - написав міністр.
Він також опублікував у Facebook фотографію дітей з повними відрами грібів.
За словами Монастирського, ключову роль зіграло одночасне залучення багатьох людей до пошуків, а також використання техніки.
До пошуків залучали волонтерів, Нацгвардію, поліцію та рятувальників.
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