ЄС визнав українські ковід-сертифікати. Що це значить і коли почнуть діяти

58 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в застосунку "Дія" відповідають європейським.

Про це повідомило міністерство цифрової трансформації.

Там кажуть, що "невдовзі українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія".

Керівник уряду Денис Шмигаль заявив, що Єврокомісія ухвалила рішення про взаємне визнання цифрових сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19, виданих Україною та ЄС.

"Український цифровий ковід-сертифікат дозволяє вільно подорожувати до Європейського Союзу і відтепер визнається для пред'явлення всередині країн ЄС", - зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Керівник європейського бюро "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив, що Єврокомісія долучила Україну, Туреччину та Північну Македонію до системи ковід-сертифікатів ЄС.

"Сертифікати, видані цими країнами, почнуть визнавати в ЄС відзавтра", - додав пан Йозвяк.

Усі деталі того, як це запрацює, вже завтра офіційно оголосять посол ЄС в Україні Матті Маасікас, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та керівник МОЗ Віктор Ляшко.

Тоді ж стане відомі деталі технічної роботи електронних сертифікатів та коли українці зможуть подорожувати з сертифікатами в "Дії".

Станом на сьогодні електронні ковід-сертифікати все ще проходять тестування. Для телефонів з iOS це тестування почалося у липні, для Android через низку технічних проблем лише кілька днів тому.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Ось так виглядає ковід сертифікат у "Дії"

Ці електронні ковід-сертифікати наразі завантажили на свої смартфони змогли завантажити лише кілька тисяч українців.

У Мінцифри сподіваються, що до кінця серпня відкриють доступ для всіх українців до внутрішніх і міжнародних сертифікатів.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Сертифікат у "Дії"

Зараз після повної вакцинації українці отримують паперові міжнародні сертифікати, проте їх визнання - це справа кожної окремої країни. більшість країн Європи їх не приймають.

Що таке ковід-сертифікат

Ковід-сертифікат - це цифровий документ, в якому має бути інформація про вакцинацію і з яким стануть можливі подорожі до ЄС.

Для отримання сертифіката потрібно пройти повний курс щеплення від коронавірусу і завантажити застосунок "Дія".

Для того, щоб з сертифікатами можна було вільно подорожувати по ЄС, вони мають пройти кілька етапів узгодження.

Один з найважливіших кроків — політична частина, а саме погодження від Єврокомісії та підписання угод з окремими країнами членами ЄС.

В Україні очікують, що це не забере багато часу.