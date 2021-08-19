Кримська платформа. Хто зі світових лідерів приїде на форум Зеленського

38 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Плакат на російському консульстві у Львові

В установчому саміті Кримської платформі, який відбудеться у Києві 23 серпня, візьмуть участь 44 держави. 14 з них будуть представлені на рівні президентів та голів урядів, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Декларація, яку ухвалить Кримська платформа, буде відкрита для підписання іншими державами", - зазначив міністр.

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю кримським журналістам заявив, що Кримська платформа буде першим майданчиком, який "буде працювати не раз на рік, а щодня в офісі Кримської платформи".

"Поки що Крим виглядає, як авіаносець. Сьогодні це мілітаризований півострів, і виглядає це, як авіаносець Російської Федерації зі щоденним збільшенням озброєння, зменшенням корінного населення, зменшенням привабливості - природної, екологічної, туристичної, будь-якої", - зазначив він.

На думку Зеленського, для зміни ситуації треба "щодня бити в дзвони" і домагатися присутності Криму у світовому порядку денному.

За задумом Києва, Кримська платформа діятиме постійно, аж до повернення Криму до складу України. Перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова називає платформу "консультативно-комунікаційним механізмом" за участі дипломатів, політиків, громадських активістів.

Ініціатори також вважають, що учасники Кримської платформи мають змусити Росію сісти за стіл переговорів для обговорення мирного процесу деокупації.

Еміне Джапарова каже про п'ять пріоритетних напрямів України на цьому шляху:

консолідація міжнародної політики невизнання будь-якої зміни статусу Криму;

посилення санкцій проти Росії;

захист прав людини і міжнародного гуманітарного права, відновлення прав корінного кримськотатарського народу;

безпека в Азово-Чорноморському регіоні та за його межами;

подолання екологічних та економічних наслідків окупації.

Окрім того, ініціатори кажуть про особливу увагу питанню кримських політв'язнів на "окупованому півострові".

Хто приїде до Києва?

Загалом на установчому саміті Кримської платформи будуть представлені 44 держави та низка міжнародних організацій.

Водночас Азербайджан та Китай, яких українська влада називає стратегічними партнерами, на Кримській платформі взагалі представлені не будуть.

США представить президентський представник, міністр транспорту Піт Буттіджидж.

Автор фото, Міністерство закордонних справ України

9 держав та ЄС будуть представлені на рівні президентів:

Литва

Латвія

Естонія

Польща

Словаччина

Угорщина

Молдова

Словенія

Фінляндія

президент Європейської ради

4 держави представлять очільники урядів:

Румунія

Грузія

Хорватія

Швеція

14 держав представлять міністри закордонних справ:

Туреччина

Франція

Німеччина

Іспанія

Італія

Бельгія

Австрія

Нідерланди

Люксембург

Ірландія

Данія

Північна Македонія

Болгарія

Чорногорія

2 держави представлять міністри оборони:

Велика Британія

Португалія

Чехію та Швейцарію представлять спікери парламентів.

Австралію, Нову Зеландію, Мальту, Японію, Кіпр, Грецію та Канаду представлять посли цих держав в Україні.

Норвегію представить державний секретар МЗС.

Також у саміті візьмуть участь заступник генерального секретаря НАТО, генеральні секретарі Ради Європи та ГУАМ.