Скільки українців шкодують за СРСР - опитування

1 година тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, 72% опитаних пишаються українським громадянством

32% українців жалкують про розпад Радянського Союзу. Найбільше таких серед мешканців південного сходу країни, представників старшого покоління та менш забезпечених. Такими є результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг".

Також ностальгують за Радянським союзом люди, які б не підтримали проголошення незалежності України, а також ті, які вважають, що їхній найкращий час вже минув.

Водночас 61% опитаних не жалкують про те, що СРСР розвалився.

Соціологи відзначають відмінності у ставленні до радянського минулого серед населення Росії та України. Якщо за останнє десятиріччя рівень ностальгії за радянським минулим в Україні поступово знижується, то в Росії - зростає.

Вплив радянського періоду на розвиток України 52% оцінили як нейтральний, 23% - як негативний, 18% - позитивний.

Нейтральна позиція переважає серед молодого покоління, бо для них період СРСР - це інформація з підручника історії, а не реальний досвід.

А от щодо рівня життя, то тут оцінки розділилися порівну: по 43% вважають, що він був кращий як за часів Радянського Союзу, так і в сучасній Україні. Молодші вважають, що сьогодні краще, старші - навпаки.

Сфери, які, на думку опитаних, краще розвинені в сучасній Україні, у порівнянні з радянським періодом це свобода слова (77%) та умови для самореалізації (64%).

За оцінкою рівня медицини та освіти сучасна Україна поки "поступається" радянському минулому. Лише ті, хто народився в незалежній Україні, вважають, що рівень медичних та освітніх послуг сьогодні кращий. Старші ж, навпаки, оцінюють сучасну медицину та освіту значно гірше.

Опитування проводилось телефоном з 20 липня до 9 серпня серед 20 тисяч респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження не більше 4%.

Пишаються, що українці

Водночас, за результатами дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 72% опитаних пишаються українським громадянством.

Лише 18,5% заявили, що не пишаються цим фактом. Але за останні 19 років їх кількість зменшується.

Автор фото, УНІАН

На запитання, що ж об'єднує українців, 36% вирішили, що це віра в краще майбутнє, спільні труднощі життя (29,5%). Важливими також є родинні та товариські почуття (27%), патріотичні почуття (25,5%), невдоволеність владою (22%) та прагнення спільно долати труднощі життя (22%). Лише 8% зазначили, що українців нічого загалом не об'єднує.

Попри це українці доволі песимістичні щодо минулих років з часу проголошення незалежності України. 29% вважають, що було більше негативного, 18% - що було більше позитивного і 46% кажуть, що негативного та позитивного було приблизно порівну.

Успіхи і невдачі

Відносно успішними сферами, де відбулись зміни після незалежності, українці назвали рівноправність чоловіків та жінок, свобода слова, формування української нації, рівноправність нацменшин, розбудова демократії, громадянського суспільства та обороноздатності в країні.

А найменше успіхів Україна зробила у боротьбі з корупцією, формуванні справедливого суду, боротьбі зі злочинністю та встановленні соціальної справедливості.

Найбільшою перешкодою для розвитку України 38,5% опитаних назвали корупцію, понад 18% - війну, некомпетентність влади - 5,9%, олігархів - 5,7% і самих українців - 4,8%.

Опитування проводилося з 29 липня по 4 серпня в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.